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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 19.05.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Sahte aşı karnesi yapanlara hapis cezası geliyor

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Sahte aşı karnesi yapanlara hapis cezası geliyor

Almanya korona kısıtlamalarını gevşeterek açılmaya doğru giderken test ve korona karnesi sahtekârlığının yayılması da endişe yaratıyor. Dijital aşı pasaportunun da bir türlü hayata geçememesi üzerine, karaborsada sahte aşı karnelerinin çoğalacağı tahmin ediliyor.

SAHTE test ve aşı karnesi hazırlayanlara sert cezalar verilmesini talep eden Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, para cezası yerine hapis cezası almaları gerektiğini söyledi. Sahte aşı karnesi hazırlamanın basit suçlar kapsamına giremeyeceğini belirten Spahn, konuyla ilgili yasa tasarısının hazırlandığını kaydetti. Buna göre sahte belgelerle kısıtlamaları delmeye çalışanlara para cezasının yanı sıra 5 yıla kadar hapı cezası da öngörülüyor. Kurumları yanıltmaya yönelik bilerek yanlış bilgi verme durumunda ise 2 yıla kadar hapis ceza verilmesi de tasarıda yer aldı. Hükümetin yaz aylarında hayata geçmesi planlanan dijital aşı karnelerinde de sahte verilere karşı önlem alacağı ifade edildi.

 

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