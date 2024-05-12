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Sağlıkta iş birliği masaya yatırıldı

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#TC Medical Point#AVRUPADAN HABER#Tuncay Yıldırım Gülşen Dural
Sağlıkta iş birliği masaya yatırıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 10:51

Türk-Alman sağlık sektörünün önde gelen isimlerinden TC Medical Point’in CEO’su Tuncay Yıldırım ve Gülşen Dural’ın ev sahipliğinde düzenlenen ‘Bavyera-Türk Sağlık Etkinliği’, Bavyera-Türk İş Forumu Başkanı Serdar Duran’ın liderliğinde Münih’in Schwabing kesiminde gerçekleşti.

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Etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti Münih Ticaret Ataşeleri Recep Aslan ve Ali Bayraktar, Münih Büyükşehir Belediyesi Ekonomi Bölümü Başkanı Clemens Baumgaertner, Münih Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri Evelyne Menges, Andreas Babor, Delija Balidemaj, SPD milletvekili Arif Taşdelen, eski Uyum Bakanı Kelheim Valisi Martin Neumeyer, CSU milletvekili ve Bavyera Eyalet Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Bernhard Seidenath ve Avrupa Parlamentosu (AP) adayı Tina Pickert gibi isimlerin yanı sıra sağlık sektörü ve iş dünyasından birçok uzman, akademisyen ve doktor katıldı.

Sağlıkta iş birliği masaya yatırıldı

Türk ve Alman uzmanların katıldığı toplantıda, Türkiye ve Bavyera arasında sağlık sektöründe potansiyel iş birliği fırsatları masaya yatırıldı. Ortak projelerin ve iş birliği olanaklarının yanı sıra gelecekteki olası iş birliği alanları ve stratejileri de tartışıldı. Toplantının Türkiye ve Almanya arasında sağlık sektöründe gelecekteki iş birliği potansiyelini değerlendirmek ve ortak hedeflere ulaşmak adına büyük öneme sahip olduğunun altı çizildi. İki ülke arasında sağlık turizmi ve sağlık hizmetleri sektöründe daha güçlü iş birliği ve ortaklık anlayışının oluşturulması için iki tarafın da daha fazla çaba göstermesi gerektiği vurgulandı.
Sağlıkta iş birliği masaya yatırıldı

Sağlıkta iş birliği masaya yatırıldı

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#TC Medical Point#AVRUPADAN HABER#Tuncay Yıldırım Gülşen Dural

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