Sağcılar önlemleri, solcular da onları protesto etti

AVUSTURYA bayraklarının yanı sıra ‘Kurz gitmeli’, ‘Karantina sonsuza kadar sürecek mi?’ yazılı pankartlar açan göstericiler, Ring Caddesi’ni trafiğe kapatarak yürüyüş düzenledi. Ülkede halihazırda süren karantina uygulamasının uzatılması önerilerine tepki gösteren protestocular, bir an evvel kısıtlamaların kaldırılması talebinde bulundu. Maske, mesafe gibi temel Kovid-19 kurallarına uyulmayan gösteri, aşırı sağcıların gövde gösterisinde dönüştü. Eski aşırı sağcı lider Heinz Christian Strache ve Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Martin Seller gibi isimlerin de katıldığı gösteride hükümet karşıtı sloganlar atıldı.

Öte yandan, başka bir grup da Kovid-19 önlemleri karşıtlarını protesto etti. Sol görüşlü protestocular, Kovid-19 önlemlerini bahane eden aşırı sağcıların gösteri düzenlemesine izin verilmesine tepki gösterdi. İki grubun karşı karşıya gelmemesi için polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, her iki gruptan kurallara uymayan kişilere yönelik cezai işlem uygulandığı kaydedildi. Avusturya’da 24 Ocak’ta sona ermesi öngörülen karantinanın uzatılması tartışılırken, özellikle İngiltere’de ortaya çıkan Kovid-19’un mutasyona uğramış türünün yayılmayı sürdürmesi kaygılara yol açıyor.

