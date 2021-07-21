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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: DPA
Haber Giriş: 21.07.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

Sağanak uyarısı

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Sağanak uyarısı

Almanya’da yaşanan yüzyılın afetinden sonra bu hafta sonu için yine şiddetli sağanak uyarısı yapıldı.

ÖZELLİKLE Baden-Württemberg, Saarland ve felaketin şiddetli yaşandığı Rheinland Pfalz eyaletleri ile İsviçre’de yer yer metrekareye 20 ila 40 litre arasında yağmur yağması bekleniyor. Meteorolog Dominik Jung, batıdan gelen soğuk hava dalgasının etkili olacağını belirtirken, bölgesel şiddetli yağışlar konusunda uyardı. Uzmanlar, en şiddetli yağışların Baden-Württemberg’de beklendiğini kaydederken, pazar ve pazartesi günleri dikkatli olunması konusunda uyardı. Schwarzwald bölgesinde 1 hafta içinde metrekareye düşen yağmur miktarının 100 litreyi geçmesi bekleniyor. Almanya Meteoroloji Dairesi de yerel sağanak konusunda uyarırken, Alp Dağları’na yakın bölgelere dikkati çekti.

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