Şafak baskını

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Kuzey Ren Vestfalya, Bremen ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde yapılan baskın, alışılmışın dışında sabah 04.00’te gerçekleştirildi. Baskını ağır makineli silahlarla özel tim düzenledi. Güvenlik birimleri zanlıların belge ve cep telefonlarını yok etme tehlikesi bulunduğu için erken saatte baskın yapıldığını açıkladı. Binin üzerinde polisin katıldığı baskında 80 mekân arandı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ev, büro ve iş yerlerine yönelik yapılan baskında bilgisayar, cep telefonları ve dosyaların yanısıra nakit para ile kıymetli eşyalarla birlikte lüks araba gibi değerli mal varlıklarına da el konuldu. Uluslararası bağlantı ve iş birlikçileri olduğu belirtilen zanlıların uyuşturucu ve diğer illegal yöntemlerle elde ettikleri paraları havaleyle yurt dışına kaçırdıkları iddia ediliyor. Zanlıların şu ana kadar 100 milyon euronun üzerinde para gönderdikleri ve bunun bir kısmıyla Suriye’de terörün finanse edildiği iddialar arasında. Bazı zanlıların ise sosyal yardımla geçindikleri ifade edildi.