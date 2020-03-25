Sabun, tuvalet kâğıdı, pirinç, domates... Almanlar...

ALMANYA İstatistik Dairesi’nin açıklamasına göre de Kovid-19 salgını süresince belirli gıda ve hijyen ürünlerine talep arttı. Buna göre, 6 ay öncesiyle kıyaslandığında sabun geçen hafta yüzde 337 oranda bir artış ile en fazla talepte bulunulan ürün olurken, sabunu yüzde 211 oranında artışla tuvalet kağıdı, yüzde 208 artışla pirinç ve yüzde 171 oranında artışla domates takip etti. Aynı dönemde, şeker, un ve unlu ürünler de 6 ay öncesine göre iki katı talep gördü.

‘MAHKÛMLARI SALABİLİRİZ’

Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti’nde koronavirüs salgını sebebiyle bazı mahkûmların geçici serbest bırakılması planlanıyor. Eyalet Adalet Bakanı Peter Biesenbach, cezaevlerinde salgın olması durumunda karantina uygulaması için yaklaşık bin hücreye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Planlanan düzenlemenin, en fazla 18 ay hapis cezasına çarptırılan ve temmuzda serbest kalacak mahkûmlar için geçerli olacağını belirten Biesenbach, ağır suç işleyenler, sınır dışı edilmek için cezaevinde tutulanlar ve cinsel içerikli suç işleyenlerin bu düzenlemenin dışında tutulacağını ifade etti. Biesenbach, ayrıca işledikleri suçlardan dolayı para cezası alan ancak bu cezaları ödemedikleri için hapis yatacak olanların cezalarının ertelenmesinin de planlandığını kaydetti.