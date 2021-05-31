Rynair uçağı Berlin’e acil iniş yaptı
İrlanda’dan Polonya’ya giden Rynair Havayolu şirketine ait Boeing 737 tipi uçak bomba ihbarı üzerine dün akşam saatlerinde Berlin’e acil iniş yaptı. Uçaktaki 160 yolcu güvenli bölgeye alınarak ihtiyaçları giderilirken, polis ise uçakta arama yaptı.
UÇAĞIN içinde ve kargo bölümünde polis köpekleriyle yapılan aramalarda bavullar tek tek çıkarılarak incelendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı çevrede itfaiye ile ambulanslar hazır bekledi. Bu sabaha kadar süren aramalar sonucu ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. 160 yolcu uçuş yasağı saatlerine denk gelmesine rağmen sabaha karşı 03.40’ta başka bir uçakla Polonya’ya gönderildi. Asılsız ihbarın kim tarafından neden yapıldığı konusunda bilgi verilmedi.