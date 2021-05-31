Rynair uçağı Berlin’e acil iniş yaptı

UÇAĞIN içinde ve kargo bölümünde polis köpekleriyle yapılan aramalarda bavullar tek tek çıkarılarak incelendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı çevrede itfaiye ile ambulanslar hazır bekledi. Bu sabaha kadar süren aramalar sonucu ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. 160 yolcu uçuş yasağı saatlerine denk gelmesine rağmen sabaha karşı 03.40’ta başka bir uçakla Polonya’ya gönderildi. Asılsız ihbarın kim tarafından neden yapıldığı konusunda bilgi verilmedi.