‘Rusya’yla örümcek ağı gibi bir bağ kurdu’

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DER Tagesspiegel gazetesine konuşan Melnyk, Cumhurbaşkanı Steinmeier’in, Rusya ile oldukça tartışmalı bir siyasi yakınlığı olduğunu belirtirken, “Steinmeier için, Rusya ile ilişkiler, ne olursa olsun temel, hatta kutsal bir şeydi ve öyle kalmaya devam ediyor. Hatta saldırganca savaş bile (onun için) önemli bir rol oynamıyor” dedi.

‘KOALİSYONDA BİRÇOK İNSAN DA BU İŞİN İÇİNDE’

Almanya’nın, kendi çıkarları gereği Rusya’ya gaz, petrol ve kömür bağımlılığı bulunduğunu belirten Büyükelçi Melnyk, Steinmeier’in başbakanlık müsteşarı ve dışişleri bakanı olduğu dönemlerdeki tutumunun da bunda etkisini olduğunu söyledi. Melnyk, “Steinmeier, onlarca yıldır Rusya ile bir örümcek ağı gibi bağ kurdu. Şu anda koalisyon hükümetinde sorumlu olan birçok insan da bu işin içinde” derken, Başbakan Olaf Scholz’un (SPD) dış politika danışmanı Jens Plötner ve Federal Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Andreas Michaelis’in isimlerini verdi.

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‘POZİSYONUMU BURADA KORUYORUM’

Cumhurbaşkanı Steinmeier’in düzenlediği ve kendisinin boykot ettiği Ukrayna ile dayanışma konserinde Rus müzisyenlerin de sahne aldırıldığını hatırlatan Melnyk, Steinmeier’in Moskava’ya mesaj vermeyi hedeflediğini belirtirken, “Bana göre bu konser Moskova’ya, hatta belki de Putin’e şunu göstermek için açık bir işaretti: Pozisyonumu burada koruyorum” diye konuştu. Steinmeier’in konunun ne kadar hassas olduğunu bildiğini kaydeden Büyükelçi, “Hassasiyet, en azından Ukrayna ile ilgili olarak, Steinmeier için yabancı bir kelime” dedi.

SİLAHLAR GÖSTERMELİK

Büyükelçi, röportajında Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht’i de (SPD) eleştirdi. Yaklaşık 308 milyon euro değerindeki silah teslimatlarıyla ilgili gelişmeyi medyadan ‘şaşkınlıkla’ öğrendiğini söyleyen Melnyk, Savuna Bakanlığı’nın silah listesi konusunda Ukrayna tarafını bilgilendirmediğini ve listenin Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck (Yeşiller) tarafından teslim edildiğini hatırlattı. İletişimin çok daha iyi olabileceğini söyleyen Büyükelçi, Alman tarafının hazırladığı silah listesinin ordunun öncelikli olarak ihtiyaç duymadığı silahları içerdiğini kaydetti. Ayrıca, bu alımların ne ölçüde hükümet tarafından finanse edileceğine dair somut bir taahhüt bulunmadığını da belirten Melnyk, “Yani bu 308 milyon euroluk rakam sadece göstermelik” dedi.