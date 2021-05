Rusya, Yeşiller’e mi taktı?

MUHALEFETİ desteklediği için Rusya’da yıllarca cezaevinde yatan ve serbest bırakıldıktan sonra kaçıp İsviçre’ye yerleşen milyarder oligark Mihail Khodorkowski, geçen hafta Avrupa Parlamentosu’nun ilgili bir komisyonunda “Kremlin Avrupa’ya dönük ne yapıyor? Yeni bir ‘soğuk savaş’ dönemi mi başlıyor?” konusundaki soruları yanıtladı video konferans yöntemiyle.

Elindeki bir belgeye dayanarak, Kremlin’in Başbakan Merkel’in en yakınındakilerin ve yıllarca genel başkanlığını yaptığı Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) içine kadar sızdığını ileri sürdü.

Rus ajanların, ‘hacker’ (bilgisayar korsanlarının), Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) elemanlarının Avrupa’da ‘cirit attığını’ söyledi.

Özellikle de Almanya’da.

Tabii herhangi bir isim veya isimler vermedi.

Rusya’nın Almanya’daki hedefinin ilk planda Yeşiller olduğu ileri sürüldü.

Çünkü Yeşiller, Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhakından beri Moskova’ya katı yaptırımlar uygulanmasını istemektedir.

Çünkü Yeşiller, Rusya ile Almanya arasında tamamlanmak üzere olan doğal gaz boru hattı Kuzey Akım 2 projesinden vazgeçilmesini istemektedir.

Hem de uzun süredir.

Çünkü Yeşiller, Almanya’da tedavi gördükten sonra Moskova’ya döner dönmez havalimanında gözaltına alınan ve aylardır cezaevinde yatan ‘en tehlikeli’ muhaliflerden Aleksey Navalni’nin derhal serbest bırakılmasını istemektedir.

*

İşte bu yüzden de Rusya Devlet Başkanı Wladimir Putin’in partinin başbakan adayı Annalena Baerbock’un Almanya Başbakanı olmasını engellemek için her türlü yönteme başvurması, hiç de şaşırtıcı değildir.

Kaldı ki, sosyal medya bunun için tam da biçilmiş bir kaftandır.

Daha önceki yıllarda da zaman zaman, Almanya’ya dönük Moskova kaynaklı ‘karalama kampanyaları’ sürdürüldü.

Hatta PEGIDA kısa adıyla tanınan ‘Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatanperver Avrupalılar’ öncülüğünde düzenlenen gösterilere, Kremlin’in ‘gizli destek’ verdiği yönünde ciddi bulgular olduğu açıklandı.

PEGIDA yandaşlarının ‘yalancı basın’ söylemini Rusya’nın yönlendirdiği bazı çevrelerin sosyal medya üzerinden yayınladıkları ‘uydurma haberlerle’ desteklediği de.

2016 yılında Almanya’nın başkenti Berlin’de Rus kökenli Lisa isimli 13 yaşında bir kız çocuğu sığınmacı gençler tarafından kaçırılıp tecavüze uğradığını söyleyince, Moskova adeta kıyamet kopardı.

Sonradan Lisa’nın kötü not aldığı için evlerine gitmekten korkup göçmen kökenli bir arkadaşlarının evinde kaldığı ortaya çıktı.

Ama buna rağmen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya’yı tecavüz olayını örtbas etmekle suçladı.

Rus medyası günlerce Almanya’ya dönük ‘karalama kampanyası’ sürdürdü.

*

Almanya’da 2015 yılında Federal Meclis ile bazı milletvekillerinin bilgisayarlarına siber saldırıda bulunuldu.

Hatta Başbakan Merkel’in milletvekili bürosundaki bilgisayarından 16 GB’lık belge kopyalandığı bile ortaya çıktı.

Kopyalanan elektronik belgeler arasında 2012-2015 yıllarındaki yazışmaların bulunduğu da.

Her ne kadar Moskova inkâr etse de Almanya bu siber saldırının Rusya’nın işi olduğuna kesin gözüyle bakıldığında ısrar etti.

Hatta Almanya’daki güvenlik uzmanlarının yanı sıra hem yurt içi hem de yurt dışı istihbarattan sorumlu Gizli Haberalma Teşkilatları, Almanya’da 2017 yılındaki genel seçimleri etkilemek için Rusya’nın böyle bir girişimde bulunduğunu bile rapor ettiler.

*

İşte yine Rusya’nın Almanya’da 4.5 ay sonra yapılacak genel seçim sonuçlarını etkilemek için harekete geçtiği iddiaları yaygınlaştı.

Hem de Kremlin’in kafayı Yeşiller’e taktığı ve Annalena Baerbock’un başbakanlık yolunu kesme iddiaları.

Hem de Yeşiller’in kendi ayaklarına kurşun sıkmaya başlaması yetmiyormuş gibi, bir kurşun da Rusya’dan iddiaları.