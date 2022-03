‘Rusya uluslararası değerlerimize ve normlarımıza da saldırıyor’

Haberin Devamı

Almanya’da eyalet başbakanlarıyla bir araya gelen Başbakan Olaf Scholz, toplantının ardından Rusya-Ukrayna savaşı ve mülteciler hakkında açıklamalarda bulundu. Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya’nın tüm saldırgan eylemleri derhal durdurmaları ve Rus ordusunun Ukrayna’dan çekilmesi çağrısında bulunarak, “Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna’da savaş yürütüyor ve bu nedenle uluslararası değerlerimize ve normlarımıza da saldırıyor” ifadelerini kullandı. Şu anda çoğu kadın ve çocuk olan milyonlarca insanın Ukrayna’dan kaçtığını vurgulayan Scholz, “Ukrayna’dan kaçan ve Almanya’ya gelen herkese hızlı bir şekilde sığınma ve destek sağlamak istiyoruz. Federal ve eyalet hükümetleri, mültecilere gerekli yardımı sunmak için ellerindeki tüm kaynakları bir araya getirme konusunda anlaştılar. Ukrayna vatandaşları Almanya’ya vizesiz girebilir ve Almanya’da oturma izni alabilir. Uyum ve dil kursları, iş piyasasına erişim, çocuk bakımı ve danışmanlık gibi çok sayıda uyum önlemine erişimleri vardır. İlaç ve bandaj temini de dahil olmak üzere tıbbi bakım da sağlanmaktadır” dedi. Scholz, Ukrayna’dan Almanya’ya gelen mültecilerin de sağlık hizmetlerinden, tıbbi tedaviden yararlanma hakları olduğunu, yine ücretsiz olarak Kovid-19 aşısı olma ve korona testi yaptırma imkânına sahip olduklarını belirtti. Hastanelerde tedavi görmesi gereken Ukraynalı hasta ve yaralıların, yonca yaprağı yöntemiyle Almanya genelindeki hastanelere dağıtılacağını duyurdu.

Haberin Devamı





OKULLARA HIZLI ERİŞİM

Scholz, mültecilere gerekli yardımı sunmak ve onları baştan ve her düzeyde iyi bir şekilde entegre etmek için federal ve eyalet hükümetlerinin kreşe, okullara ve üniversitelere hızlı erişim sözü verdiğini söyledi. Scholz, ayrıca mülteci kadın ve çocukları şiddetten korumaya yönelik tedbirlerin de alınacağının altını çizdi. Federal, eyalet ve yerel yönetimlerin Ukrayna’dan gelen mültecilere mümkün olan en hızlı ve kolay şekilde yardım etme sorumluluğunu birlikte üstleneceğini bildiren Scholz, “Bu ortak görev, açıkça finans sorununu da kapsıyor” dedi.

Rusya’dan gelen veya Rusça konuşan yurttaşları suçlamanın, aşağılamanın ve hatta fiziksel saldırıda bulunmanın hiçbir haklı gerekçesi olmadığını vurgulayan Scholz, “Bu nedenle, her suç tutarlı bir şekilde kovuşturulmalıdır. Devletin güvenlik vaadi, ayrım gözetmeksizin Almanya’daki herkes için geçerlidir. Biz barışı seven bir toplumuz ve öyle kalacağız” ifadelerini kullandı. Bir çalışma grubunun, önümüzdeki üç hafta boyunca mültecilerin barınma, bakım ve entegrasyon maliyetlerini tartışacak. 7 Nisan 2022’de federal ve eyalet hükümetlerinin bir sonraki turunda, genel bir finansman konsepti sunulacak ve somut kararlar alınacak.