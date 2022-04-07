Ruslara ait kargo uçağına el konuldu

Haberin Devamı

RHEINLAND-Pfalz Havacılık ve Hava Güvenliği Dairesi, “Cargologicair UK havayolu şirketi ve uçakları, mevcut AB yaptırımlarına tabi olduğundan Frankfurt-Hahn Havalimanı’nda bakım molası veren B 747’ye kalkış yasağı getirildi” açıklamasında bulundu. Mevcut duruma göre kısa vadede yaptırımların kaldırılmayacağı belirtiliyor. Havalimanı daha önce iflasını açıkladığı için iflas masası adına açıklama yapan sözcü Jan Markus Plathner, “Günlük olarak ton başına 3 euroluk veya maksimum kalkış ağırlığının bir parçası olan bir park ücreti alıyoruz. Bu uçak yaklaşık 400 ton. Yani park ücreti için günlük 1200 euro civarında fatura kesilecek” dedi. Boeing 747 uçağının ne kadar havalimanında kalacağı henüz açıklanmadı. Federal Ulaştırma Bakanlığı da Cargologicair UK havayolunun yüzde 100’ünün Cargo Logic Holding Ltd.’ye ait olduğunu ve sahiplerinin de Aleksey İlaykın ve Sergey Shklyanık adlı Rus vatandaşları olduğunu açıkladı. Bakanlık, her iki Rus vatandaşının da aynı zamanda Kıbrıs vatandaşı olduklarını ancak bunun bir önemi olmadığını ifade ederken, değerlendirme için Rus vatandaşlığının belirleyici olduğunu açıkladı.