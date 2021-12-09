Roth’un yerine Göring-Eckardt

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Yeni iktidarın göreve başlamasından sonra yapılan ilk oturumda Göring-Eckardt, oylamaya katılan 689 milletvekilinin 501’nin desteğini aldı. 2005-2013 yılları arasında da aynı görevi yapan Göring-Eckardt, böylece 5 başkan yardımcısından biri oldu. Sağ popülist Almanya için Alternatif’in Federal Meclis Başkan Yardımcısı adayı Michael Kaufmann 26 Ekim’deki ilk oturumda olduğu gibi yine seçilemedi. İlk turda 118 oy alan Michael Kaufmann’a bu kez 94 milletvekili destek verirken, 572 parlamenter “Hayır” dedi.