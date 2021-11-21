Reuter Vakfı ödülleri verildi

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VAKIF, Almanya’da Hitler’in iktidara gelmesinden sonra ailesiyle birlikte Türkiye’ye kaçmak zorunda kalan Daimler eski CEO’su Edzard Reuter ve eşi Helga Reuter tarafından 1995 yılında kuruldu. Uyum ödülleri geleneksel olarak 2001 yılından bu yana veriliyor. Berlin’de düzenlenen ödül töreninde konuşan vakfın kurucusu Edzard Reuter, “Ülkemiz bir göç ülkesidir. Türkiye ile Almanya arasındaki iş gücü anlaşmasının 60’ıncı yılı nedeniyle son haftalarda medyada bu konu yeniden gündeme geldi. Kısa bir zaman öncesine kadar bu tartışmalı bir konuydu” dedi. Reuter, siyasetten bilime, ekonomiden medyaya kadar birçok alanda takdir edilen ve gurur duyulan göçmenler bulunduğunu belirtirken, buraya uyum sağlayamamış ve kendisini evinde gibi hissetmeyen çok sayıda insanın da olduğunu kaydetti. Reuter, vakıf olarak başarılı örnekleri desteklemenin önemine inandıklarını ifade etti. Konuşmalar sonrasında toplam 15 bin euro değerindeki ödüller takdim edildi.