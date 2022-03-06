‘Rehavete kapılmayın’

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Sağlık Bakanı Lauterbach, ‘Delta’ varyantı ve özellikle Omikron’nun sıcak aylarda da rahatlıkla yayıldığını belirtirken, yazın büyük bir koronavirüs dalgası olabileceğini kaydederken, tedbirlerin devam etmesi gerektiğini belirtti. Almanya’da son olarak 4 Mart’tan itibaren gastronomi ve konaklama sektöründe korona kuralları gevşetilmişti. Bundan böyle aşı yaptırmayanlar da test yaptırarak restoranlara girebiliyor. Üçüncü aşamada ise 19 Mart’tan itibaren kısıtlamaların büyük oranda kalkması bekleniyor. Ancak bu konuda hükümet ortakları arasında henüz kesin bir karar bulunmuyor. Lauterbach, kısıtlamaların kalkmasıyla korona vaka sayılarının artacağını belirtirken, ek tedbirler getirilmesini istedi. Özellikle eyaletlerin yeni korona dalgasında erken müdahale edebilmesi gerektiğini belirten Lauterbach, “Özel toplantılar ve halka açık etkinlikler için üst sınırların yanı sıra restoranlar için erişim kuralları, örneğin ‘2G’ veya ‘2G Plus’ düzenlemeleri gibi bazı tedbirleri belirlemek mümkün olmalıdır” dedi.

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‘ALARM DURUMUNDAN ÇIKILMALI’

Ancak koalisyonun küçük ortağı FDP geniş çaplı yeni korona tedbirlerine karşı çıktı. FDP’li Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, tehdidin azaldığı bir durumda tedbirlerin de gevşemesi gerektiğini kaydetti. FDP Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki de “Avrupa’da koronavirüs ile mücadele söz konusu olduğunda Almanya’nın neden yanlış bir sürücü gibi davrandığı kimseye açıklanamaz. Böyle özel bir yolu desteklemeyeceğiz” diyerek yeni tedbirlere karşı olduklarını ifade etti. Kubicki, temel hakların kısıtlanmasındaki argümanın sağlık sistemindeki yüklenme olduğunu kaydederek, şimdiki durumda bunun ortadan kalktığını söyledi. Kubicki, sürekli uyarı ve alarm modundan çıkılması gerektiğini ve bunun daha sağlıklı olacağını ifade etti.