‘Putin, sığınaktaki savaş çığırtkanı’

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ARD ve ZDF’in ortak yayınladığı ‘Sabah Magazini’ adlı programda konuşan Steinmeier, “Şu anda Rusya’nın Avrupa’da bir geleceğinin olup olmadığını söylemek mümkün değil. Bizim, ben de dahil, Putin’in emperyalist rüyası ve çılgınlığı yüzünden 2021 yılının sonunda ülkesinin politik, ekonomik ve ahlaki çöküşünü göze alacağını düşünmememiz bir yanlış değerlendirmeydi” diyerek hata yaptıkları itirafını yineledi. Steinmeier, 2005-2009 ve 2113-2017 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde Rusya ile barış dolu bir ilişki kurulması çabalarının boşa çıktığını da söylerken, o dönemlerde müttefiklerinin uyarılarını dikkate almamanın da bir hata olduğunu söyledi. Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhakından sonra özellikle Doğu Avrupalı müttefiklerin Rusya ile Almanya arasındaki ‘Kuzey Akım 2’ doğal gaz boru hattı projesine devam edilmesinin bir hata olduğunu söylediklerini de yineledi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Bu proje Doğu Avrupalı partnerlerimiz nezdinde Almanya’nın büyük ölçüde kredi ve prestij kaybına yol açtı” diye konuştu.

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‘PUTİN, ESKİ PUTİN DEĞİL’

Almanya Cumhurbaşkanı, 2022 yılındaki Putin’in 2001 yılındaki Putin olmadığını ve zamanla değiştiğini söyledi. Batı’nın, Putin liderliğindeki Rusya ile yeniden normal ilişki kurmasının mümkün olmayacağını belirten Steinmeier, “Şundan eminim ki, Putin yönetimindeki bir Rusya eski normale geri dönemeyecektir” dedi.

Rusya’nın başlattığı savaşın ilk gününden beri Almanya’nın silah yardımı yapması ve Rusya’ya yaptırım uygulaması için yoğun çaba gösteren Ukrayna’nın Almanya Büyükelçisi Andrij Melnyk, Steinmer’in “Hata yaptık” itirafının olumlu yönde atılmış ilk adım olduğunu söyledi. Büyükelçi Melnyk, savaşın durdurulması için Almanya’daki politik sorumlulara “Rusya’ya yaptırımları artırın. Rus gazına, petrolüne ve madenine ambargo uygulayın” çağrısını yineledi.