Pülümürlü gurbetçiden 125 öğrenciye tablet

PÜLÜMÜR İlçesi’nde bazı öğrencilerin uzaktan eğitim için tablet ihtiyacı olduğunun bildirilmesi üzerine Almanya’da yaşayan iş insanı Hasan Düzgün, sadece ihtiyaç sahibi değil tüm öğrencilere tablet hediye etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Pülümür Belediyesi, Almanya Pülümürlüler Derneği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilçede ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan toplam 125 öğrenci belirlendi. Ardından iş insanı Düzgün’ün bağışı ile alınan tabletler ilçe belediyesine gönderildi. İlçe Belediye Başkanı Müslüm Tosun’da ilçedeki tüm öğrencilerin evlerinde tabletleri ulaştırdı.

Tosun, “Almanya Stuttgart’ta yaşayan iş insanımız Hasan Düzgün bu konuda destek sağladı. Biz ihtiyacı olan öğrencilere tablet alınmasını düşünürken Düzgün, bütün öğrencilere destek sağlayabileceğini söyledi. Bizler bu süreçte tabletlerin özelliklerini belirterek altyapısını sağladık. Hasan Bey de Almanya Pülümürlüler Derneği’ne eğitimde kullanılması amacıyla para yatırdı. Dernek de tabletlerin alımını sağlayarak bizim adresimize gönderdi. Pülümür’de toplam 125 öğrenci var ve tabletleri evlerinde teslim edildi” dedi.