‘Potansiyel kurban değil, eşit birey’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişmeHalil Falyalı cinayetinde yeni gelişme#Halil Falyalı
Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı#Beyin Hastalığı
İnanılmazı başardı ve 36 dakikada kabusu yaşadı Kendi kalesine gol olup yağdı, oyundan alındı...İnanılmazı başardı ve 36 dakikada kabusu yaşadı! Kendi kalesine gol olup yağdı, oyundan alındı...#Meikayla Moore
Son dakika... Rus basını duyurdu: OHAL ilan edildiSon dakika... Rus basını duyurdu: OHAL ilan edildi#Rusya
Bakan Koca haritayı paylaştı İşte il il son durumBakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum#Koronavirüs
Havalimanında 3,6 kilo altınla yakalanmıştı İşte Sami Boydak’a istenen cezaHavalimanında 3,6 kilo altınla yakalanmıştı! İşte Sami Boydak’a istenen ceza#Kayseri
704 gün sonra gelen büyük kavuşma704 gün sonra gelen büyük kavuşma!#Avustralya
Cin çıkarma bahanesiyle istismar Yüzlerce kadının görüntüsü çıktı, kan donduran detaylar...'Cin çıkarma' bahanesiyle istismar! Yüzlerce kadının görüntüsü çıktı, kan donduran detaylar...#Muğla
EYT için nasıl bir yol izlenecek İşte masadaki 5 formül...EYT için nasıl bir yol izlenecek? İşte masadaki 5 formül...#EYT
Komşuları iki yıl boyunca kokudan şikâyet etti… Kapı kırılınca gördükleri manzara şoke ettiKomşuları iki yıl boyunca kokudan şikâyet etti… Kapı kırılınca gördükleri manzara şoke etti!#İngiltere
Bir annenin en zor anı: İçim yanıyor kuzumBir annenin en zor anı: İçim yanıyor kuzum#ANTALYA
İbrahim Tatlısesten aile fertlerine sitem: Hastayım kimse yanımda yokİbrahim Tatlıses'ten aile fertlerine sitem: Hastayım kimse yanımda yok!#İbrahim Tatlıses
Hisarın yeni kabiliyeti ambargoları da boşa düşürecekHisar'ın yeni kabiliyeti ambargoları da boşa düşürecek#HİSAR RF Füzesi
Kataloglu fuhuş çetesine operasyonKataloglu fuhuş çetesine operasyon#ANKARA
TV yıldızı sosyal medyadan açıkladı: Otizm teşhisi aldımTV yıldızı sosyal medyadan açıkladı: Otizm teşhisi aldım#Demi Burnett
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Potansiyel kurban değil, eşit birey’

#Almanya#Fahrettin Altun#Hanau Saldırısı
‘Potansiyel kurban değil, eşit birey’

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya’daki Hanau saldırısının 2’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen panelde, “Tüm meselemiz, milyonlarca Türk’ün, onlarca yıldır yaşadığı Almanya’da, kendilerini ‘potansiyel kurban’ değil, ‘eşit birey’ gibi hissetmeleri, korkudan azade güvenilir bir yaşam sürebilmeleridir. Hesabı sorulmayan her ırkçı saldırı, yeni terör eylemlerini beraberinde getiriyor” dedi.

Haberin Devamı

İLETİŞİM Başkanlığı tarafından Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020’de ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından şehir merkezindeki iki kafeye düzenlenen, 4’ü Türkiye kökenli 9 göçmenin yaşamını yitirdiği saldırının 2’nci yıl dönümü dolayısıyla ‘Hanau Kurbanları için Adalet Arayışı: Almanya’da Aşırı Sağcı Terör Tehdidi’ başlıklı panel düzenlendi. Panele video mesaj gönderen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hanau saldırısı başta olmak üzere Almanya’da ve dünyanın muhtelif bölgelerinde yaşanan terör saldırılarının kurbanlarını bir kez daha saygıyla andığını ve yakınlarına sabırlar dilediğini belirterek, “Teröre hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz” dedi.
Toplantının, Almanya’yı kötülemek veya Almanya’ya saldırmak maksadıyla düzenlenmediğinin altını çizen Altun, şunları söyledi: “Burada tüm Almanların ırkçı olduğu gibi bir iddia da ortaya atılmıyor. Amacımız, bir sorunu ortadan kaldırmanın ön koşulunun sorunun varlığını kabul etmek olduğu inancıyla, Alman toplumunun bugün yaşadığı çok ciddi bir soruna dikkati çekmektir. Dolayısıyla burada yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Tüm meselemiz, milyonlarca Türk’ün, onlarca yıldır yaşadığı Almanya’da, kendilerini ‘potansiyel kurban’ değil, ‘eşit birey’ gibi hissetmeleri, korkudan azade güvenilir bir yaşam sürebilmeleridir. Zira dünyanın neresinde olursa olsun, her bir vatandaşımızın sorunu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin sorunudur. Sorunu ortadan kaldırmak için sorunun varlığının kabul edilmesi şarttır. Teşhis olmadan tedavi olmaz.”

‘Potansiyel kurban değil, eşit birey’
‘BEYAZ OLAN DELİ, OLMAYAN TERÖRİST’
“Bugün Almanya’da siyasetçisiyle, kamu görevlisiyle, gazetecisiyle ırkçılık sorununun inkâr edildiği görülüyor. Örneğin Alman siyasetçiler, ırkçı terör eylemlerini kınamakla birlikte, göçmenler için son derece öngörülebilir olan bu saldırılardan sonra sürekli ‘şaşkın olduklarını’ ifade ediyorlar. Bu şaşkınlık ifadesini, aşırı sağın güç kazanmasıyla birlikte, ırkçılık trenine binen bazı siyasetçilerin bir savunma mekanizması olarak görebiliriz. Aynı şekilde medya, terör eylemlerini haberleştirirken, beyaz saldırganları ‘deli’, beyaz olmayanları ise ‘terörist’ olarak tanımlamaktadır. Almanya’ya özgü olmayan bu eğilim, toplumun ırkçılık günahından arındırılmasına ve tüm suçun akıl sağlığı yerinde olmayan bir avuç serseriye atılmasına yaramaktadır. Üstelik medyanın kanlı eylemler dışında yaşanan ırkçı saldırıları gündeme getirmemesi dikkat çekicidir. Son olarak, kamu kurumlarının aşırı sağcı terörle mücadelede yetersiz kaldığını ve ırkçı saldırılar söz konusu olduğunda adaletin tecelli etmediğini vurgulamak gerekiyor. Gerçekten de NSU davası başta olmak üzere ‘Almanya’da ırkçıların kollandığı’ algısını güçlendiren olaylar, Hanau gibi trajedilere zemin hazırlamıştır. Hesabı sorulmayan, sonuna kadar aydınlatılmayan her ırkçı saldırı, yeni terör eylemlerini beraberinde getiriyor.”

Haberin Devamı

‘AYRIMCILIK POLİTİKASININ BİR PARÇASI’
Bugün gelinen noktada Almanya’nın Müslümanların sistematik biçimde kriminalize edildiği ve İslam dininin bir iç güvenlik tehdidi gibi muamele edildiği bir yer olduğunu aktaran Altun, şöyle devam etti: “Türkler başta olmak üzere, azınlıklara yönelik ırkçı duygular, zaman zaman mizah kullanılarak kamusal alanda dışa vurulmaktadır. Açıkça ifade etmek istiyorum ki, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında ülkemize karşı yapılan saldırı ve hakaretler, bu örtülü ırkçılığın birer ifadesidir. Bu saldırı ve hakaretler, Almanya’da örnek azınlık olarak yaşayan, Alman toplumuna olağanüstü katkılarda bulunan Türklere, Türkiye Cumhuriyeti ve lideri üzerinden hesaplaşma gayretinin bir yansıması gibi görünmektedir. Aynı şekilde Türk toplumuna hizmet eden, vatandaşımızın hakkını hukukunu koruyan kurum ve kuruluşların hedef alınmasını da bundan ayrı düşünmek mümkün değildir. Geçmişte milletimizin ibadetine, başörtüsüne, adetlerine müdahale etmek suretiyle zulmedenler, söz konusu uygulama ve söylemleri alkışlasa da aslında bunların hepsi, kriminalize etme ve dışlama, ayrımcılık politikasının birer parçasıdır. Avrupa Birliği’nin terör listesinde yer alan PKK’yı aklama çabasının, 15 Temmuz’da sokakları kan gölüne çeviren FETÖ ihanet şebekesinin, terör örgütünün, bir avuç muhalif gibi lanse edilmesinin başka bir izahı olamaz.” Altun ayrıca, Almanya’nın yeni hükümetiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, medya temsilcileriyle yakın iş birliğini sürdürmeye kararlı olduklarına işaret ederek, “Hiçbir vatandaşımızın mağdur edilmesine, zulüm görmesine, tehdit edilmesine izin vermeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlarımızın yaşadığı her yerde varlık göstereceğiz” dedi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Fahrettin Altun#Hanau Saldırısı

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı