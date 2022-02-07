Politikacılara şiddet arttı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteorolojiden peş peşe 4 uyarı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...Meteoroloji'den peş peşe 4 uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...#Meteoroloji
Macrona soğuk duş Kremlinden açıklama geldi: Önemli atılımlar beklemiyoruzMacron'a soğuk duş! Kremlin'den açıklama geldi: Önemli atılımlar beklemiyoruz#Macron
Bitcoin’de 14 gün sonra ilk Yükseliş sürer miBitcoin’de 14 gün sonra ilk! Yükseliş sürer mi?#Kripto Para Piyasaları
Üsküdarda binada patlama Yaralılar varÜsküdar'da binada patlama! Yaralılar var#Üsküdar
İçişler Bakanlığı açıkladı Isparta Valiliğinde geçici görev değişikliğiİçişler Bakanlığı açıkladı! Isparta Valiliği'nde geçici görev değişikliği#Isparta Valisi
Ne faiz mesajı ne de tahviller... Uzmanlar cevapladı: Altın fiyatları neden düşmediNe faiz mesajı ne de tahviller... Uzmanlar cevapladı: Altın fiyatları neden düşmedi?#Altın Fiyatları
İki yıldır kapalıyız ama... Zararı faydasından fazla çıktıİki yıldır kapalıyız ama... Zararı faydasından fazla çıktı!#Koronavirüs
Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…#Emlak Dolandırıcılığı
Dünya bu kahramanı konuşuyor... Günlerce çıplak elleri ile kazdıDünya bu kahramanı konuşuyor... Günlerce çıplak elleri ile kazdı!#Rayan
Bir yıl ajanlık eğitimi aldı... Dünyası başına yıkıldıBir yıl ajanlık eğitimi aldı... Dünyası başına yıkıldı!#ABD
Çizdiği setle F.Bahçeyi yıkan Belözoğlundan 18 milyon euroluk nokta atışıÇizdiği setle F.Bahçe'yi yıkan Belözoğlu'ndan 18 milyon euroluk nokta atışı#Transfer
Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda ücretsiz internet kotası 32 GB’ye çıkarılacakBakan Kasapoğlu: Yurtlarda ücretsiz internet kotası 32 GB’ye çıkarılacak#Gençlik Ve Spor Bakanı
Sosyal medyada yeni akım... Uyardı Ölüme kadar götürebilirSosyal medyada yeni akım... Uyardı! Ölüme kadar götürebilir#İstanbul
Yastık savaşı spor oldu: Eline yastığını alan rakibini tek vuruşta uyutmaya çalışıyorYastık savaşı spor oldu: Eline yastığını alan rakibini tek vuruşta 'uyutmaya' çalışıyor!#Yastık Savaşı
Adı konmamış ilişkiden bir bebek daha dünyaya geldiAdı konmamış ilişkiden bir bebek daha dünyaya geldi#Kylie Jenner
HABERLERAvrupa Haberleri

Politikacılara şiddet arttı!

#Almanya#Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser#AVRUPADAN HABERLER
Politikacılara şiddet arttı

Almanya’da politikacılara yönelik tehdit ve şiddet olaylarının endişe verici boyutlara ulaştığı bildirildi. Konuyla ilgili rapor hazırlayan Federal Kriminal Dairesi (BKA), geçen yıl politikacılara yönelik 4 bin 258 dolayında suç unsuruna rastlandığını duyurdu.

Haberin Devamı

SİYASİ motifli şiddet olaylarının devlet düzeni ve demokrasi için büyük tehdit unsuru haline geldiğini söyleyen Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD), tehditlerin yayıldığı sosyal medya platformlarına karşı etkili bir şekilde mücadele edileceğini belirtti.

ONLINE PLATFORMLAR DAHA SIKI DENETLECEK
2017 yılında 1527 olan suç unsurunun son yıllarda olağanüstü artış gösterdiğine dikkati çeken İçişleri Bakanı, başta Telegram olmak üzere anonim tehdit içeriklerinin paylaşıldığı online platformlarının daha sıkı denetleneceğini söyledi. Kin ve öfke yayan sosyal medya hesaplarının takip edilerek gereken yasal işleme tabi tutulacağını vurgulayan Faeser, radikalleşmenin önüne ancak böyle geçilebileceğini dile getirdi.

RADİKALLEŞME KORONADA ARTIŞ GÖSTERDİ
Sosyal medya platformlarındaki radikalleşme eğiliminin korona salgınından sonra büyük artış gösterdiğine dikkat çekilen BKA raporunda, özellikle mesajlaşma sistemi Telegram’daki gelişmelerin ürkütücü boyutlarda olduğu vurgulandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı