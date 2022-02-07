Politikacılara şiddet arttı!

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SİYASİ motifli şiddet olaylarının devlet düzeni ve demokrasi için büyük tehdit unsuru haline geldiğini söyleyen Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD), tehditlerin yayıldığı sosyal medya platformlarına karşı etkili bir şekilde mücadele edileceğini belirtti.

ONLINE PLATFORMLAR DAHA SIKI DENETLECEK

2017 yılında 1527 olan suç unsurunun son yıllarda olağanüstü artış gösterdiğine dikkati çeken İçişleri Bakanı, başta Telegram olmak üzere anonim tehdit içeriklerinin paylaşıldığı online platformlarının daha sıkı denetleneceğini söyledi. Kin ve öfke yayan sosyal medya hesaplarının takip edilerek gereken yasal işleme tabi tutulacağını vurgulayan Faeser, radikalleşmenin önüne ancak böyle geçilebileceğini dile getirdi.

RADİKALLEŞME KORONADA ARTIŞ GÖSTERDİ

Sosyal medya platformlarındaki radikalleşme eğiliminin korona salgınından sonra büyük artış gösterdiğine dikkat çekilen BKA raporunda, özellikle mesajlaşma sistemi Telegram’daki gelişmelerin ürkütücü boyutlarda olduğu vurgulandı.