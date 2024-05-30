Polise ‘orantısız güç’ tepkisi

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BERLİN’de salı günü yapılan bir gösteri sırasında bir polisin iki genç göstericiyi apartman kapısı boşluğunda sıkıştırıp yumrukladığı görüntüler büyük tepki çekti. Görüntülerde, akşam saatlerinde bir apartman boşluğu önünde bekleyen iki gence bir polis memurunun aniden yumruklarla saldırdığı görülüyor. O sırada çok sayıda polis de olayın görüntülenmesini engellemek için çembere aldığı net bir şekilde gözleniyor. Berlin Emniyet Müdürlüğü, bir soru üzerine yaptığı açıklamada polisler hakkında soruşturma yürütülmediğini ancak görüntülerin incelendiğini söyledi. Berlin Eyalet Parlamentosu milletvekili Ferat Koçak (Sol Parti) rbb/24’e yaptığı açıklamada, yumruk atan polis memurunun tamamen kontrolden çıktığını ve videoda görülen şeyin ‘açık bir polis şiddeti’ olduğunu söyledi. Polisin daha yumuşak yöntemler kullanması gerektiğini belirten Koçak, polis hakkında şikâyette bulunulduğunu, olayın soruşturulana kadar polisin açığa alınmasını talep eden bir imza kampanyası başlatacağını kaydetti.

