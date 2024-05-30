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Polise ‘orantısız güç’ tepkisi

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#Almanya#Filistin’Le Dayanışma#Orantısız Güç
Polise ‘orantısız güç’ tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 11:10

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenli aralıklarla yapılan ‘Filistin’le Dayanışma’ gösterilerinde, polisle göstericiler arasında giderek daha fazla arbede yaşanıyor. Polisin, orantısız güç kullandığı olaylar da her geçen gün artıyor.

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BERLİN’de salı günü yapılan bir gösteri sırasında bir polisin iki genç göstericiyi apartman kapısı boşluğunda sıkıştırıp yumrukladığı görüntüler büyük tepki çekti. Görüntülerde, akşam saatlerinde bir apartman boşluğu önünde bekleyen iki gence bir polis memurunun aniden yumruklarla saldırdığı görülüyor. O sırada çok sayıda polis de olayın görüntülenmesini engellemek için çembere aldığı net bir şekilde gözleniyor. Berlin Emniyet Müdürlüğü, bir soru üzerine yaptığı açıklamada polisler hakkında soruşturma yürütülmediğini ancak görüntülerin incelendiğini söyledi. Berlin Eyalet Parlamentosu milletvekili Ferat Koçak (Sol Parti) rbb/24’e yaptığı açıklamada, yumruk atan polis memurunun tamamen kontrolden çıktığını ve videoda görülen şeyin ‘açık bir polis şiddeti’ olduğunu söyledi. Polisin daha yumuşak yöntemler kullanması gerektiğini belirten Koçak, polis hakkında şikâyette bulunulduğunu, olayın soruşturulana kadar polisin açığa alınmasını talep eden bir imza kampanyası başlatacağını kaydetti.

Polise ‘orantısız güç’ tepkisi
YİNE OLAY ÇIKTI
Dün akşam saatlerinde de Berlin’de Filistinle dayanışma gösterisi yapıldı ve gösteri sonrası yine şiddet olayları yaşandı. Oranienplatz Meydanı’nda toplanan göstericiler, yürüyüş sırasında “Scholz neredesin, İsrail öldürüyor sen bakıyorsun”, “İsrail terörist, ABD terörist” ve “Çocuk katili İsrail” gibi sloganlar attı. Almanya’nın İsrail’e silah satışına devam etmesine karşı çıkan göstericiler, Başbakan Olaf Scholz başta olmak üzere siyasilere seslenerek, İsrail saldırılarına yardım edenlerin bir gün hesap vermek zorunda kalacaklarını vurguladı. Yaklaşık 5 bin kişi katıldığı yürüyüş Neukölln ilçesinde sona erdi. Ancak akşam ilerleyen saatlerde göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Neukölln ile Kreuzberg sınırındaki Hermannplatz’da toplanan yaklaşık 900 gösterici olay çıkardı. Taş ve şişe fırlatıldığını iddia eden polis, bazı göstericilere karşı şiddet kullandı ve gözaltına aldı.

 

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#Almanya#Filistin’Le Dayanışma#Orantısız Güç

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