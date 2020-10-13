Polis üçüncü kişiyi arıyor

POLİS yaptığı çağrıda, Almanya’da kayıtlı olmayan firarinin yerini bilenlerin en yakın karakola veya 06192-2079-500 numaralı telefondan bilgi vermesini istedi. Üç kişi A66 otobanının Wiesbaden yönünde kuralları hiçe sayarak yasa dışı otomobil yarışı düzenlemişti. Aşırı hız yapan sürücülerden biri otomobiliyle 71 yaşındaki kadın sürücünün kullandığı araca çarpışmış, çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde de yangın çıkmıştı. 71 yaşandaki kadın sürücü, tamamen hurdaya dönen otomobilin içinde yanarak hayatını kaybetmişti. Savcı üç sürücü hakkında cinayetten soruşturma açarken, nöbetçi hâkim de tutuklama kararı vermişti.