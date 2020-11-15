Polis tazyikli suyla dağıttı
Almanya’nın birçok kentinde koronavirüs önlemlerine karşı protestolar düzenlendi. Frankfurt, Karlsruhe ve Regensburg başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde sokağa dökülen kalabalıklar, alınan sıkı önlemleri protesto etti. Cumartesi günü düzenlenen protestolara en çok katılım Karlsruhe ve Regensburg kentlerinde oldu.
‘Querdenken’ adlı inisiyatifin çağrısıyla Frankfurt’ta düzenlenen yaklaşık 600 kişinin katıldığı gösteri, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlere uyulmaması üzerine polis tarafından sonlandırıldı. Eyleme katılanlar sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal edince polis önce uyardı, ardından da müdahale etti. Polis, Querdenken çağrısı üzerine yürüyüşe geçen göstericileri engellemek için toplanan yaklaşık 300 kişilik aşırı solcu gruba da müdahale etti. Dağılın uyarılarını dikkate alınmaması üzerine polis tazyikli su kullandı. Yine Querdenken inisiyatifinin çağrısı üzerine Karlsruhe kentindeki protestolara 1000 kişi katıldı. Yürüyüşte olay çıkmadı. Grup da protesto sonrası sessizce dağıldı.
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