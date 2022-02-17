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Polis memuru karısını öldürüp intihar etti

#Almanya#Baden-Württemberg#Polis Cinayeti
Polis memuru karısını öldürüp intihar etti

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde bir polis memuru, eşini öldürdükten sonra intihar etti.

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OLAY, Stuttgart kenti yakınlarındaki Kirchheim unter Teck kasabasında yaşandı. Bir polis memuru, organik süpermarketin önünde tartıştığı karısını öldürdükten sonra sonra süpermarketin otoparkına park ettiği aracının içinde kendi kafasına sıkarak intihar etti. Polisin cinayeti hangi sebeple işlediği ise henüz bilinmiyor. Görgü tanıklarının ifadesine göre, akşam saatlerinde süpermarketin önünde tartışma çıktığı ve orta yaşlardaki bir erkeğin yanındaki kadını ateş ederek öldürüldüğü belirtildi. Savcılık, 59 yaşındaki polisin Eyalet Kriminal Dairesi’nde görevli olduğunu, olayda kendisine ait silahı kullandığını açıkladı. Polisin süpermarketin girişinde öldürdüğü karsının ise 58 yaşında olduğu kaydedildi.

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#Almanya#Baden-Württemberg#Polis Cinayeti

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