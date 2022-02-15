Polis cinayetinde yeni gelişme: Silahta ve mermilerde DNA izi yok iddiası!

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GEÇTİĞİMİZ haftalarda yaşanan polis cinayeti Almanya’yı sarsmıştı. Kassel kenti yakınlarındaki illegal yaban avından gelen iki kişi kendilerini durdurup kimlik kontrolü yapmak isteyen 24 yaşındaki polis meslek okulu son sınıf öğrencisi Yasmin B.’yi ve 29 yaşındaki genç komiser Alexander K.’yi yanlarındaki ruhsatsız silahlarla ateş ederek öldürmüştü. Olaydan hemen sonra birinci derecede katil zanlısı olarak Andreas S. ile ona av hayvanlarını taşımada yardımcı olan Florian V. tutuklandı. Zanlı Andreas S. olayla ilgili konuşmazken, Florian V. ise ilk sorgusunda suçsuz olduğunu ve polislere kendisini ateş etmediğini söyledi.

TUTUKSUZ YARGILANMASINI TALEP ETMİŞTİ

İkinci zanlı olarak tutuklanan Florian V.’nin avukatı Christian Kessler soruşturmayla ilgili yeni bir bilgi paylaştı. Avukat Kessler, yapılan kriminal teknik incelemede, müvekkilinin DNA’sının ne cinayet sırasında kullanılan silahlarda ne de olay yerine düşen mermilerde bulunduğunu iddia etti. Avukat daha önce de benzer bir açıklama yaparak müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etmişti. Ancak polis ve savcılık, cinayette iki ayrı silahla ateş edildiği gerekçesiyle her iki zanlının da tutukluluğu yönünde mahkemeden talepte bulundu.

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BİR KİŞİ TARAFINDAN ATEŞ EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Rheinald-Pfalz eyaleti Adalet Bakanı Herbert Mertin (FDP), yapılan incelemelere göre olay anının gelişen dinamiği içinde her iki memura yönelik açılan ateşin sadece bir kişi tarafından gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi. Mertin, delil olarak ise polislere ateş edilme açıları ve ateş açılma arasındaki zaman farkını gösterdi. Kriminal teknik verilerine göre bu şekilde gelişen bir olayda sadece bir kişi tarafından ateş edilmesinin mümkün olmadığı kaydediliyor. Av ve silah ruhsatı iptal edildiği halde kaçak olarak ava çıkan Andreas S.’nin avcılıktan son 5 ayda 40 bin euro kazandığı belirtildi. Florian V.’nin ise yardım karşılığı her bir av hayvanı için Andreas S.’den 10 euro aldığı kaydedildi.