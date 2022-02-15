Polis cinayetinde yeni gelişme: Silahta ve mermilerde DNA izi yok iddiası!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalıSebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'#Beslenme
İğrenç olayda kan donduran detaylar Anne sustu, öğretmen tacizi 1 yıl daha devam ettiİğrenç olayda kan donduran detaylar! Anne sustu, öğretmen tacizi 1 yıl daha devam etti#ÖĞRETMEN
Gece yarısı bombayı patlattı Şenol Güneş hayırlı olsunGece yarısı bombayı patlattı! 'Şenol Güneş hayırlı olsun'#Şenol Güneş
Türkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruzTürkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruz#Cumhurbaşkanı
6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür#MHP
Rus ordusu saldırı pozisyonuna geçmişti... Peş peşe flaş açıklamalarRus ordusu saldırı pozisyonuna geçmişti... Peş peşe flaş açıklamalar#Rusya
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiyeye geliyorİsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geliyor#Dünya
Sağlık çalışanlarını sevindirecek haber: Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğimSağlık çalışanlarını sevindirecek haber: 'Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim'#AK Parti
Elektrik paketinde sona gelindiElektrik paketinde sona gelindi#Elektrik Faturaları
Etiketler bu kez indi Bazı ürünlerde yüzde 30u bulduEtiketler bu kez indi! Bazı ürünlerde yüzde 30'u buldu#KDV
Tarihte ilk kez Ulusal Acil DurumTarihte ilk kez! 'Ulusal Acil Durum'#KANADA
Canlı yayında şaşırtan sözler: Cenaze programımı hazırladımCanlı yayında şaşırtan sözler: Cenaze programımı hazırladım!#Yaşar Alptekin
50 yaşında anne olup şoke etmişti.: O evlatlık değil, o benim kızım50 yaşında anne olup şoke etmişti.: O evlatlık değil, o benim kızım!#Naomi Campbell
28 Şubat ne alaka28 Şubat ne alaka#28 Şubat
İlişki durumu karışıkİlişki durumu karışık!#Alişan
HABERLERAvrupa Haberleri

Polis cinayetinde yeni gelişme: Silahta ve mermilerde DNA izi yok iddiası!

#Almanya#Polis Cinayeti#Florian V.
Polis cinayetinde yeni gelişme: Silahta ve mermilerde DNA izi yok iddiası

Geçtiğimiz haftalarda iki polisin öldürülmesiyle ilgili yeni bir bilgiye ulaşıldı. İkinci zanlı olarak tutuklanan Florian V.’nin avukatı Christian Kessler yapılan kriminal teknik incelemede, müvekkilinin DNA’sının ne cinayet sırasında kullanılan silahlarda ne de olay yerine düşen mermilerde bulunduğunu iddia etti.

Haberin Devamı

GEÇTİĞİMİZ haftalarda yaşanan polis cinayeti Almanya’yı sarsmıştı. Kassel kenti yakınlarındaki illegal yaban avından gelen iki kişi kendilerini durdurup kimlik kontrolü yapmak isteyen 24 yaşındaki polis meslek okulu son sınıf öğrencisi Yasmin B.’yi ve 29 yaşındaki genç komiser Alexander K.’yi yanlarındaki ruhsatsız silahlarla ateş ederek öldürmüştü. Olaydan hemen sonra birinci derecede katil zanlısı olarak Andreas S. ile ona av hayvanlarını taşımada yardımcı olan Florian V. tutuklandı. Zanlı Andreas S. olayla ilgili konuşmazken, Florian V. ise ilk sorgusunda suçsuz olduğunu ve polislere kendisini ateş etmediğini söyledi.

TUTUKSUZ YARGILANMASINI TALEP ETMİŞTİ
İkinci zanlı olarak tutuklanan Florian V.’nin avukatı Christian Kessler soruşturmayla ilgili yeni bir bilgi paylaştı. Avukat Kessler, yapılan kriminal teknik incelemede, müvekkilinin DNA’sının ne cinayet sırasında kullanılan silahlarda ne de olay yerine düşen mermilerde bulunduğunu iddia etti. Avukat daha önce de benzer bir açıklama yaparak müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etmişti. Ancak polis ve savcılık, cinayette iki ayrı silahla ateş edildiği gerekçesiyle her iki zanlının da tutukluluğu yönünde mahkemeden talepte bulundu.

Haberin Devamı

BİR KİŞİ TARAFINDAN ATEŞ EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL
Rheinald-Pfalz eyaleti Adalet Bakanı Herbert Mertin (FDP), yapılan incelemelere göre olay anının gelişen dinamiği içinde her iki memura yönelik açılan ateşin sadece bir kişi tarafından gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi. Mertin, delil olarak ise polislere ateş edilme açıları ve ateş açılma arasındaki zaman farkını gösterdi. Kriminal teknik verilerine göre bu şekilde gelişen bir olayda sadece bir kişi tarafından ateş edilmesinin mümkün olmadığı kaydediliyor. Av ve silah ruhsatı iptal edildiği halde kaçak olarak ava çıkan Andreas S.’nin avcılıktan son 5 ayda 40 bin euro kazandığı belirtildi. Florian V.’nin ise yardım karşılığı her bir av hayvanı için Andreas S.’den 10 euro aldığı kaydedildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Polis Cinayeti#Florian V.

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron