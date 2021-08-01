Pınar’a, RTL’de yeni bir görev daha!
Yaklaşık 7 yıl aradan sonra ARD televizyonunda yayınlanan ‘Tagesthemen’ ana haber spikerliğini bırakarak RTL özel televizyon kanalına geçen sunucu Pınar Atalay, RTL’de ikinci bir haber programı daha sunacak.
PINAR Atalay, ‘RTL Aktuell’ programının yanı sıra ünlü haber spikeri Jan Hofer’le değişmeli olarak ‘RTL Direkt’ haber programını da sunacak. Pınar Atalay’ın sunacağı ‘RTL Aktuell’ ise saat 16.45 ile 18.45 olmak üzere günde iki kez yayınlanacak. Pınar Atalay, RTL Haber Program Müdürü Peter Kloeppel ile birlikte seçim öncesinde 29 Ağustos’ta başbakan adayları Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock (Yeşiller Partisi) ve Armin Laschet’in (CDU) katıldığı seçim tartışma programını sunacak.