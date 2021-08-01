Pınar’a, RTL’de yeni bir görev daha!

PINAR Atalay, ‘RTL Aktuell’ programının yanı sıra ünlü haber spikeri Jan Hofer’le değişmeli olarak ‘RTL Direkt’ haber programını da sunacak. Pınar Atalay’ın sunacağı ‘RTL Aktuell’ ise saat 16.45 ile 18.45 olmak üzere günde iki kez yayınlanacak. Pınar Atalay, RTL Haber Program Müdürü Peter Kloeppel ile birlikte seçim öncesinde 29 Ağustos’ta başbakan adayları Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock (Yeşiller Partisi) ve Armin Laschet’in (CDU) katıldığı seçim tartışma programını sunacak.