Patlamada vefat eden Erdoğan Sarıkaya uğurlanıyor

46 yaşında hayatını kaybeden Erdoğan Sarıkaya’nın ailesi tarafından yapılan cenaze duyurusuna göre, merhumun cenaze namazı 11.08.2021 Çarşamba günü saat 15.00’te Duisburg DİTİB Merkez Camisi’nde kılınacak. Cenaze namazının, korona tedbirleri gereği maske ve mesafe uygulamasına uyularak kılınacağı bildirildi. Ölümüyle sevenlerini ve dostlarını yasa boğan Erdoğan Sarıkaya evli ve 4 Ağustos’ta 1 yaşına giren kız çocuğu babasıydı. Cenaze namazı adresi ve tarihi: 11.08.2021 Çarşamba günü saat 15:00 Duisburg DİTİB Merkez Camisi’nde (Warbruckstr.51 47169 Duisburg)