‘Partime zarar vermem’ dedi ve istifa etti

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PARTİ yönetimi, bugün öğleden önce yaptığı video konferansta, bir büro çalışanının Çin adına casusluk yaptığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alındığını ve bir İtalyan gazetesine verdiği demeçte Nazilerin SS olarak tanınan ‘Koruyucu Timi’ için “Her SS’li suçlu değildir” demesi nedeniyle, bundan sonra Avrupa Parlamentosu seçim kampanyası kapsamında düzenlenecek etkinliklere katılmama kararı aldı. Bu gelişmelerin ardından Maximilian Krahn, parti yönetiminden istifa etti.

‘AfD BÜTÜNLÜĞÜ KORUNMALI’

Rusya propagandası yapmak ve bunun için de para almakla da suçlanan Maximilian Krah, sosyal medyada “Yapmış olduğum bazı açıklamaların partimize zarar vermek için istismar edildiğini görüyorum. Şu anda ihtiyacımız olan en son şey benimle ilgili tartışmalar sürdürmektir. AfD bütünlüğünü korumalıdır. Bu nedenle bundan sonra seçim kampanyası etkinliklerinden feragat ediyorum ve parti yönetiminden (MKYK üyeliğinden) istifa ediyorum” paylaşımında bulundu. Öte yandan Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN), Avrupa Parlamentosu’nda ‘Kimlik ve Demokrasi’ Meclis Grubu’nda iş birliği yaptıkları AfD ile ilişkilerini tamamen kestiklerini ilan etti.