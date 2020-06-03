Parti havasında gösteri R değerini zıplattı

ALMANYA’da korona vakaları düşerken, kural ihlalleri üzerine bazı yerlerde virüs patlaması yeniden korkuttu. Hafta sonu Almanya’nın Göttingen kentinde Ramazan Bayramı vesilesiyle bir araya gelen kalabalık aile fertlerinin yol açtığı yeni vaka patlamasının ardından başkent Berlin’den gelen görüntüler yetkilileri alarma geçirdi. Berlin’de ‘küçük İstanbul’ olarak bilinen Kreuzberg’den geçen Landwehr kanalında yaklaşık bin 500 kişi botlarla gösteri yaptı. Gösterinin hemen ardından vakalar arttı ve R olarak adlandırılan virüsün yayılma oranı tehlikeli biçimde yükseldi. Berlin’de bir önceki gün 23 olan yeni vaka sayısı Robert Koch Enstitüsü verilerine göre bir gün sonra 35’e çıktı. Bir haftada yeni vaka artışı 182’ye ulaşırken, aktif vaka 300’ü buldu. Virüsün yayılma oranı R ise 1.95 olarak belirlendi. R değeri, bir hastanın virüsü kaç kişiye bulaştırdığını gösteriyor. Bu durumda Berlin’de bir hasta yaklaşık iki kişiye virüsü bulaştırıyor anlamına geliyor. Virüs uzmanlarına göre salgının kontrol edilebilmesi için R değerinin 1’in altında olması gerekiyor. KABUL EDİLEMEZ

Gelişmeler üzerine Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Berlin eyaleti sağlık senatörü Dilek Kalaycı acil uyarılarda bulundu. Sağlık Bakanı Spahn, Berlin’deki görüntüler için “Bu görüntüler endişe verici” dedi. Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı ise insanların koronavirüs konusunda eğilimlerinin değiştiği uyarısında bulundu ve “Yeni vakalar artışa geçti. Eğilimde bir dönüş olduğunu görmek zorundayız” dedi. Sağlık Bakanı Spahn, Twitter hesabında şu uyarıyı paylaştı: “Bu görüntüler beni endişelendiriyor. Çünkü virüs eğlenceli toplantılarda daha çabuk bulaşıyor. Güncel vaka sayısı gerçi Almanya’da düşük seviyede. Ama biz daha pandeminin ortasındayız. Ulaşılanı tehlikeye atmayalım.” PARK VE GÖLLER

Havaların ısınmasıyla park ve göl kenarlarında insanların korona kurallarına uymadığı görüntüleri ise virüs uzmanlarını endişelendirdi. Giessen Üniversitesi virüs uzmanı Prof. Friedmann Weber, park ve göl kenarlarında insanların koronavirüs yokmuş gibi davranarak, iç içe, yan yana oturduğu manzaraya karşı uyardı. Virüsün kapalı yerde daha kolay bulaştığını belirten Prof. Freidmann Weber, “Ancak dışarıda, açık havada bulaşmıyor diye bir şey yok” dedi. Prof. Weber, Göttingen ve başka kentlerde yaşanan küçük koronavirüs patlamalarını kontrol altına almanın ne kadar büyük çaba gerektirdiğine işaret etti. Göttingen kentinde Ramazan Bayramı vesilesiyle bir araya gelen iki büyük ailede koronavirüs vakası üzerine sağlık idaresi alarma geçmiş, ailenin temas ettiği 300’ü aşkın insan tespit edilmişti. Test sonucunda 80 kişide Covid-19 tanısı üzerine 700 kişinin kaldığı tüm bina ve çocukların gittiği 13 okulda güvenlik önlemleri alındı. 370 kişi karantina altına alındı.