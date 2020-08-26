Parmak arası terlikle geldi, bisikletle kaçtı

AYAĞINDA parmak arası terlik ve sırtında çantayla sabah saat 09.15 sıralarında Schöneberg’deki banka şubesine gelen soyguncu, yaklaştığı banka çalışanını bıçakla tehdit etti. Para talep etti. Büyük korku yaşayan çalışan soyguncunun istediği parayı kendisine verdi. Kimseyi yaralamadan bankadan ayrılan soyguncu olay yerinden bisikletle uzaklaştı. Banka çalışanı büyük şok geçirdiği için hastanede tedavi altına alındı. Aynı kişi bu kez üç kilometre uzaklıkta Charlottenburg semtindeki Kürfürstendamm üzerinde bulunan Commerzbank şubesine girdi. Yine bıçakla banka çalışanını tehdit edip para isteyen soyguncu, bu kez amacına ulaşamadı. Bankanın güvenlik görevlisinin fark etmesi üzerine kaçan soyguncu, yine bisikletle izini kaybettirdi. Görgü tanıkları siyah saçlı ve üzerinde siyah tişörtü bulunan soyguncunun kötü Almanca konuştuğunu söyledi. Güvenlik kameralarını inceleyerek soyguncunun kimliğini tespit etmeye çalışan polis, görüntüleri basına dağıttı ve şöyle tarif etti: 25-30 yaşlarında. 180-185 boyunda ve atletik. Üzerinde siyah tişört ve siyah eşofman bulunuyor. Ayağında da sandalet var. Polis yaptığı çağrıda soyguncuyu tanıyanların, görenlerin veya yerini bilenlerin en yakındaki polis karakoluna veya 030/4664-473133 numaralı telefondan bilgi vermelerini istedi.