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Avrupa
AA
Haber Giriş: 29.11.2020 - 13:12 | Son Güncelleme:

Paris’te göçmenlerin yaşadığı binada yangın: 8 yaralı

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Paris’te göçmenlerin yaşadığı binada yangın: 8 yaralı
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Fransa’nın başkenti Paris’te göçmenlerin kaldığı binada çıkan yangında, yaralanan 8 kişiden 5’inin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ULUSAL basındaki haberlere göre, Paris’in 18. bölgesinde göçmenlerin yaşadığı bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 8 kişinin yaralandığı yangında, yaralılardan 5’i hastaneye kaldırıldı, 360 kişi de tahliye edildi. Alevlerin üst katlara sıçramasıyla mahsur kalan bir grup, itfaiye merdiveniyle binadan çıkarılabildi. Binanın 1. katındaki ortak kullanılan mutfaktan başlayan yangında, alevlerin daha sonra 2. ve 3. katlara sıçradığı belirtiliyor.

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