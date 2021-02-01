Paris’te 700 klasik araba, geleneksel sokak turuna çıktı

Klasik araba sahiplerinin üye oldukları dernek tarafından düzenlenen etkinliğin koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sene ikinci turu yapılamamıştı. Başkentteki Château de Vincennes’de bir araya gelen yaklaşık 700 klasik araba sahibi, Paris Belediyesi’nin belirlediği güzergâhta yaklaşık 20 kilometre boyunca tur attı. Etkinlik nedeniyle Paris sokakları renkli görüntülere sahne oldu. Arabaların dışında etkinliğe, eski model bisiklet ve motosiklet sahipleri de katıldı. Başkentte bulunan Opera Meydanı’nda mola veren sürücülere halk yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar arabaları yakından incelerken, bazı vatandaşlar ise araç sahiplerinden tur atmak için izin istedi.



