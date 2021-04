Pandemide önce testler, şimdi de aşılar imdadımıza yetişti

BERLİN’de başta göçmen kökenliler olmak üzere, kültürel hassasiyetlere uygun olarak tüm tıbbi ve tedavi edici hizmetleri, profesyonel sağlık ekiplerince hayata geçiren Deta-Med Hasta Bakım Servisi kurucusu Nare Yeşilyurt, “Salgının başlangıcı, hepimiz için her şeyin çok belirsiz olduğu bir dönemdi. Test yapma şansımız yoktu, hastalık belirtileri her an değişiyordu. Sterilizasyon ve maske gibi en hayati malzemelere ulaşmamız gün geldi imkânsız oldu. O dönemde hiçbir maliyeti düşünmeden ben ve ekibim gereken neyse yapılacak kararı aldık. Yeri geldi çok yüksek rakamlara malzeme satın aldık. Ama bugün hastalarımız ve çalışanlarımızın sağlıkla hayatlarına devam ettiklerini gördüğümüzde, iyi ki de böyle yapmışız” dedi.

‘DOKTOR VE HEMŞİRELERİMİZLE EL ELE MÜCADELE ETTİK!

Yaklaşık 1.5 yıldır devam eden korona sürecinde hasta bakım servisi çalışmalarını değerlendiren Deta-Med Sahibesi Yeşilyurt, “Hasta bakım servislerinde görevli doktorlarımızdan, hemşirelerimize ve günlük bakım uygulayan sağlık çalışanlarımıza kadar bu sektörde görevli tüm sağlık elemanları bu riskli dönemi göğüsleyen zincirin en önemli parçalarıdır. Korona döneminde ‘hasta bakım evi ve yoğun bakım merkezinin’ dışında, Berlin genelinde 7 ayrı irtibat noktasında hizmet verdik. Yeri geldi tatile gitmedik, gece gündüz nöbetlerimiz yoğun geçti ama hastalarımızı bırakmadık. Takibini yaptığımız hastalarda çıkabilecek korona hastalığı, personel üzerinden başka hastaya taşıma riski nedeniyle, hijyen ve kontak kurallarına büyük önem verdik” diye konuştu.

‘600 KİŞİLİK HASTAYA 300 PERSENOLLE HİZMET VERDİK’

Berlin genelinde 3 bine yakın hasta danışanları olduğunu, günlük 600 kişilik hastaya, 300 kişilik ‘sağlık ordusuyla’ hizmet verdiklerini belirten Nare Yeşilyurt, “Özellikle yaşlı ve kronik hastalarımız için risk çok yüksekti. Çoğu zaman dışarı dahi çıkmaya korkuyorlardı. O nedenle market-pazar alışverişleri, evde uygulanan tıbbi tedavi ve bakımların tamamında yoğun ve stresli bir süreç yaşadık. Özellikle makinelere bağlı yoğun bakım merkezinde ki hastalarımızın sterilizasyonu ve sağlıklı şekilde bu dönemi atlatmaları çok önemliydi. Bu nedenle kural değişikliğine gittik. Ziyaretçi kabullerini hafta da iki güne düşürdük. Online canlı bağlantılarla hasta ve yakınlarını gün içinde sık sık bir araya getirdik. Ve son dönemde artan test uygulaması ile biraz daha rahat nefes aldık” dedi. AŞILAR İMDADIMIZA YETİŞTİ!

Yeşilyurt, “Sonunda aşılar imdadımıza yetişti. Bize kayıtlı 3 bin hasta ve yakının aşılanması sürecini hızla tamamlayarak, yeniden eski normallere dönebilmek için yoğun mesai harcıyoruz. Lütfen kendilerine aşı kodları gelenler en kısa sürede aşı merkezlerine başvurarak gereken tedavileri almayı ihmal etmesinler. Bizler zaten gün içinde hastalarımızı sürekli olarak bilgilendirmeye ve sorun yaşanan noktalarda işlemleri tamamlamaya devam ediyoruz” dedi. Bakımevlerinde sürekli kalan günlük bakım evine gelen bir hastamızda korona pozitif çıktı. O nedenle sadece bir bakım evimizde tüm istasyonu 2 hafta süreyle kapattık. Bir de bize bağlı olmayan bir orta yaş Türk vatandaşı erkek hastanın Kovid-19 kaparak hastaneye kaldırıldığını ve 3 ay süren tedavi sonunda hastadan ümit kesildiği bilgisi geldi. Aile bizimle temasa geçti ve son günleri Hospiz İpek’te geçirme taleplerini ilettiler. Merkezimizdeki diğer hastalarımızı koruyarak hastanın transferini gerçekleştirdik. Hem aileye hem de hastamıza elimizden gelen her türlü tıbbi ve manevi desteği sunduk. Maalesef hastamızı dün sabah itibariyle kaybettik” dedi. HOSPİZ İPEK’İ KURDUK

Almanya’da yine bir ilke imza atarak Türkçe karşılığı ‘Darülaceze’ anlamına gelen Hospiz İpek’i faaliyete geçirdiklerini belirten Nare Yeşilyurt, “Sağlık sorunları ilerlemiş ve tedaviye artık yanıt vermeyen hastaların hayatların son dönemini huzurla geçirmeleri çok önemli. İnsanların bu zor dönemlerinde aileleriyle birlikte, her an tıbbi destek sunabilecek sağlık personelinin desteğini alarak, acı ve yas duygularını en doğru şekilde yaşayarak veda etmeleri her iki taraf için büyük bir ihtiyaç” dedi. ‘ANNEMİZE VEDA EDEMEDİK’

42 yıl önce annesi İpek’i elim bir trafik kazasında kaybettiğini ve annesine veda edememenin acısını hep içinde yaşadığını da belirten Nare Yeşilyurt, “Biz annemize veda edemedik. İstedim ki bizim yaşadıklarımızı başkaları yaşamasın. Sağlık durumundan umut kesilen hastalar için Almanya’da örnekleri bulunan ve hayır kurumu olarak faaliyet gösteren ‘Hospiz’ isimli bu yapıyı, kendi dini inanç ve kültürümüzü içine alacak şekilde hayata geçirdim. İnsanlar sevdiklerine bu değerler çerçevesinde veda edebilsinler. Ayrıca bu çalışmanın uygulanması noktasında Akdeniz Üniversitesi bizden teknik destek istedi. Bu noktada örnek çalışma yapmak isteyen ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşlara kapımız açıktır. Ayrıca Antalya’da organize edilen ‘Diaspora Kongresinde’ de bu konuyu Türk hükümet yetkilileriyle yapılan bir oturumda gündeme getirmiş ve konuya ilişkin detaylı bilgiyi kendilerine sunmuştuk” diye konuştu BAĞIŞLAR ÇOK ÖNEMLİ

Deta-Med’de görevli Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aslı Kavaklar ise, “Hospiz’lerin kuruluş esasına bakıldığında; sağlık sorunları ilerlemiş ve tedavisi olmayan hastaların son döneminde her türlü sağlık ve bakım hizmetinin gönüllülük esasına dayalı yapıldığı bir hayır kurumudur. Görevli hekim ve 30 hemşiremizin masraflarının yüzde 95’i Alman Sağlık ve Bakım Kasası ve kalanı da bağışlar üzerinden karşılanıyor. Ne yazık ki Türk toplumunda yeterince tanınmadığımız için, halen yeterli sayıda bağışçımız yok” dedi.

ÖLÜMÜ BEKLERKEN TABURCU OLANLAR VAR!

Pandemi sürecinde Hospiz İpek gibi bir merkeze duyulan ihtiyacın ne büyük olduğuna vurgu yapan Aslı Kavaklar, “12 hasta kapasiteli bir kurumuz. Zaten Hospiz’lerin kurulumu en fazla 16 hasta esasına dayanır. Hali hazırda yatak kapasitemiz doludur. Merkezimize pandemi nedeniyle test olmayan hiç kimseyi almıyoruz. Ayrıca buraya gelen her hasta için ölümlü bir son yaşanmıyor. Güler yüzlü sağlık personeli ellerinden gelen her türlü tıbbi tedavi olanağını sunarken, diğer alanlarda çalışan profesyonel ve gönüllü kadrolarımızın pozitif enerjileri ile yeniden hayata tutunan çok sayıda hastamıza yardımcı oluyor. Tedaviye cevap vermediği için buraya getirilen hastaların yeniden ayağa kalkarak, evlerine dönmelerinde yaşadığımız sevinç ve mutluluğu anlatmanın tarifi yok” dedi.