Pandemi prangalarından kurtuluyor muyuz?

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ALMANYA’da konut kredisi sunan banka ve finans kuruluşları, 1 Nisan’dan itibaren öz sermaye miktarlarını artırmak zorundalar. Alman bankacılık denetleme kurumu Bafin, konut kredisi alanındaki güvenceleri artırmak için bankalara, sermayelerini yüzde 0’dan yüzde 0.75’e çıkarma koşulu getirdi. Buna göre, finans kuruluşları öz sermayelerinin yüzde 2’siyle yapı kredileri dalında güvence sağlamakla yükümlüler. Bunun faturasının tüketicilere kesileceği kesin. Çünkü finans uzmanları, bankaların sermaye artışıyla faizleri de artırma yoluna gitmeleri bekliyorlar.

KAMU ÇALIŞANLARINA ZAM

Almanya’da gerek federal gerekse eyalet bazında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel için nisan ayı müjdeli bir haberle başladı. 1 Nisan’dan itibaren kamudaki aylıklar yüzde 1.8 artacak. Kamu sektöründe meslek eğitimi yapanlar ve staj görenlerin aylığı ayda 25 euro tutarında artacak. Geçen yıl da kamu çalışanlarına yüzde 1.2 zam yapılmıştı.

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PANDEMİ KISITLAMALARI KALKIYOR

Federal Alman Parlamentosu’nun 18.03.2022 tarihinde onaylayıp yürürlüğe giren yeni Enfeksiyon Koruma Yasası uyarınca, koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar büyük ölçüde kalktığı müjdesini verebiliriz. Eyaletlerin birçoğu geçiş uygulamasına dayanarak düne kadar hijyen ve enfeksiyondan korunma kurallarını yürürlükte bırakırken bunlardan bugün itibariyle sadece yüz maskesi takma zorunluluğu hastane ve sağlık kuruluşlarının yanı sıra şehiriçi ve şehirdışı toplu taşıma araçlarında yürürlükte kalmaya devam edecek. Perakende satış alanlarında maske takma uygulamasının nasıl devam edeceği ise belirsizliğini koruyor. Çünkü perakendeciler, kendilerine ait satış alanlarında maske takma şartı getirebilirler. Vaka sayısı nedeniyle sağlık hizmetlerinde darboğaz riskinin yüksek olduğu bölgelerde de, pandemi kısıtlamaları artırılabilecek. Örneğin ülkenin kuzeyinde bulunan Mecklenburg-Vorpommern eyalet yönetimi, eyalet geneli için nisan ayının sonuna kadar ‘hotspot’ adlı riskli bölge ilan etti. Aynı uygulama Hamburg için geçerli olacak.

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PRİME VERGİ MUAFİYETİ KALKIYOR

Almanya’da koronavirüs pandemisinden dolayı yaşadıkları zorlukların tazmini ve olağanüstü çabalarından dolayı işletmelerin çalışanlarına ödediği korona primine tanınan vergi muafiyeti, 1 Nisan itibariyle kalkıyor. Mart sonuna kadar 1.500 euroya kadar ödenen pandemi primi vergiden muaf tutuluyordu.





PAKET TESLİMİNDE ÖZEL UYGULAMA

Paket, koli veya benzeri gönderilerin Alman Posta İşletmesi’nin bir kolu olan DHL’ye ait paket alma istasyonlarından teslim almak isteyen müşteriler, bu ayın başından itibaren bunun için akıllı cep telefonlarına özel bir uygulama indirmek zorundalar. ‘Post & DHL’ adlı uygulama ile sarı renkli posta alım istasyonlarından paketleri teslim almak mümkün olacak. DHL tarafından yapılan açıklamada, halihazırda barkod tarama özelliğine sahip olan bu aplikasyonu cep telefonuna indirmiş olan müşterilerin, söz konusu uygulamayı güncelleştirmeleri gerekiyor.

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KISA ÇALIŞANLARA PRİM YÜKÜ

Koronavirüs pandemisi nedeniyle işletmelerde azalan iş hacmi nedeniyle kısa çalışma programına geçmek zorunda kalan sigortalı çalışanların eksik çalıştıkları günlerin sosyal güvenlik primleri, geçen ayın sonuna kadar bağlı bulunulan İş Ajansı tarafından Aralık 2021’e kadar yüzde 100 oranında ve Mart 2022’ye kadar yüzde 50 oranında karşılanıyordu. Ayrıca sigortalı çalışanlar, işe kısa çalışma dönemi boyunca gitmedikleri günlerin karşılığındaki primleri ödemekten muaf tutuluyordu. Nisan ayından itibaren ise bu uygulama değişti ve kısa çalışmada olan sigortalılar, bundan böyle tüm sosyal güvenlik primlerini kendileri ödemek zorunda olacaklar.

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ASGARİ ÜCRET ARTTI

Almanya’da bu ayın başından itibaren eleman kiralama şirketlerine tabi çalışanların saat ücretine zam yapıldı. Yeni asgari ücret tarifesine göre, eleman kiralama şirketlerinde çalışanların saat ücreti 10.45 eurodan 10.88 euroya yükseltildi. Almanya genelindeki asgari ücretin ise önümüzdeki haziran ayında 10.45 eurodan 12 euroya çıkması planlanıyor.

0137...NUMARALI HATLARA SABİT ÜCRET

Telefon operatörlerinin ücret karşılığından birtakım hizmet sunduğu ve 0137... ile başlayan numaraların ücret tarifesi Federal Ağ Ajansı tarafından belirlenmiş olmasına rağmen, bazı cep telefonu operatörleri, dakikasi 14 cent ile 1 euro arasında belirlenen hizmet ücretine ilaveten dakika başına bağlantı ücreti talep ediyorlardı. Bu keyfi uygulama, ay başı itibariyle sona erdi. 1 Nisan’da yürürlüğe giren yeni uygulamayla, söz konusu ücret tarifesi, cep telefonundan yapılan aramalar için de geçerli olacak.

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TAŞINMAYA VERGİ KOLAYLIĞI

Almanya’da 1 Nisan’dan itibaren evini taşıyanlara tanınan vergi kolaylığı artırılacak. Buna göre 2022 yılı vergi denkleştirmesinde taşınma giderlerini beyan edenlere, 886 euro tutarında vergi indirimi sağlanacak. Buna ilaveten birlikte taşınan eş, çocuk, üvey çocuk, evlatlık gibi her bir aile ferdi için 590’ar euro ek muafiyet miktarı dikkate alınacak. Taşınma nedeniyle çocuklar için zaruri hale gelen özel ders alma ihtiyacını karşılamak için yapılan harcama miktarına tanınan vergi muafiyeti de 1160 eurodan 1.881 euroya yükseltildi. Bunun yanı sıra, boya badana, yol masrafları veya nakliyat giderleri, tek tek belgelenmesi şartıyla, bu tür taşınmaya bağlı harcamalar da vergiden düşülebilecek artık.