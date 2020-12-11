Öz-Kayseri’ye 3 altın birden

BU ödüllerle altın madalya sayısını 30’a çıkaran Öz-Kayseri, ayrıca bu yıl 5’inci kez ‘DLG Uzun Vadeli Ürün Kalitesi Ödülü’nü de aldı. Tüm ürünlerinde İslami usullere göre kesilmiş ‘helal’ sertifikalı et kullanan ve el değmeden üreten Öz-Kayseri’nin tesisleri, her yıl Alman Sağlık Dairesi tarafından defalarca denetleniyor, bu ürünleriyle Türk lezzetlerini sadece Avrupa’da yaşayan Türklere değil, diğer göçmenlere ve Almanlara da tattırıyor. 1969’da Almanya’da ticarete atılan iş insanı Hilmi Selçuk tarafından 1997’de kurulan Öz-Kayseri’nin, pastırma ürünlerinde ünlü Kayseri çemeni ve baharatlarını kullandığını belirten şirket yetkilisi, şunları söyledi:



KAYSERİ ÇEMENİ, ANADOLU TADI

“Önce Frankfurt-Hofheim’da üretim yapan şirketimizi 2004’te Delkenheim’a taşıdık ve ürünlerimizi buradan tüm Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Sadece fabrika alanını değil, tüketilen evleri de Anadolu kokusuyla dolduran ürünlere bu yıl verilen dört birincilik ödülü, Almanların, göçmenlerin başarısını tescil etmesinin güzel bir göstergesi oldu. Firmamızın tüm ürünleri üretim aşamasından müşteriye ulaşana kadar titizlikle denetleniyor. Günlük olarak Blok Pastırma, Dilim Pastırma, Yemeklik Pastırma, Dana Dil, Dana İşkembe, Kuzu Pastırma ve Dana Kavurma üretilen şirketimizin tüm ürünlerine hem Türk restoranlarında hem de Türk bakkalları ile marketlerinde ulaşmak mümkün. Türk restoranlarında işkembe çorbası içip hoşuna giden Alman müşterilerimizden de özel işkembe siparişleri alıyoruz.”