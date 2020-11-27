Oyuncak pandaları müşteri gibi ağırladı

KORONAVİRÜS salgınından en fazla etkilenen Avrupa ülkeleri, sert önlemler alarak salgınla mücadele ediyor. Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan bir restoranın sahibi de, karantina kararını protesto etti. Alınan sert önlemler nedeniyle restoranların kapalı olduğu Almanya’da, Guiseppe Fichera adlı restoran sahibi, müşterilerin oturamadığı restoranda oyuncak pandaları ağırladı. Sandalyelere oyuncak pandaları müşteriymiş gibi oturtan ve dışarıdan hareketli bir restoran imajı çizen Fichera, “Restoranımızı canlandırmak istedik” dedi. Alınacak yeni önlemlerin kendilerini daha da mağdur edebileceğini vurgulayan Fichera, “Bu sessiz protesto” ifadesini kullandı.



