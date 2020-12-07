‘Ortak sorunlar ortaklaşa mücadeleyle çözülür’

ALMANYA’nın Hannover Başkonsolosluğu görevine eylül ayı itibariyle başlayan Gül Özge Kaya, görev bölgesi olan Aşağı Saksonya, Bremen ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkonsolosluk olarak ilk görev yeri olan Hannover Başkonsolosluğu görevine gelir gelmez öncelikle Türk Sivil Toplum Kuruluşları’yla tanışma, görüş alışverişinde bulunma girişimlerinde bulunduğunu açıklayan Başkonsolos Kaya “Almanya genelinde olduğu gibi, görev bölgemdeki Türk toplumu da siyaset, sivil toplum, iş dünyası, kültür, bilim, sanat ve spor gibi pek çok alanda önemli başarılar kaydetmiştir. Bu başarıların daha da ileriye gitmesi için azami gayret göstereceğim. Bu amaçla birçok Sivil Toplum Kuruluşları’nı ziyaret ettim. Ayrıca; Bu bölgelerle ülkemiz arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, toplumsal, kültürel ve bilimsel bağları sağlamlaştırmak, işbirliği sahalarının geliştirilmesine katkı sağlamak için de Alman firmalarını, ilgili yetkilileri de ziyaret etmeye devam ediyorum” diye konuştu.





PASAPORT DEĞİŞİMİNE GELENLER FAZLA

Kovid 19 pandemisinden konsolosluk personeli olarak da etkilendiklerini belirten Kaya “Eksik personelimize rağmen arkadaşlarımızın da özverili çalışmaları sayesinde vatandaşlarımızın tüm istemlerine cevap veriyoruz. Bu sene özellikle pasaport değişimine büyük ölçüde gelen vatandaşlarımız var. Diğer birimlerden takviye ederek orada da yığılmaları önlemiş durumdayız. Bu arada ne yazık ki vatandaşlarımızdan da koronadan dolayı kaybettiklerimiz oluyor. Tüm vatandaşlarımızın yetkililerin önerdiği hususlara azami dikkat etmelerinde fayda görmekteyiz” dedi.

BİRLİKTE HAREKET EDİLMELİ

Vatandaşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın ortak sorunlarda birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Başkonsolos Gül Özge Kaya, “Anadilimiz Türkçe ve vatandaşlarımıza, kurumlarımıza yapılan saldırılar gibi sorunların yetkilerce adilane çözüme kavuşması için güç birliği oluşmak, birlikte hareket etmekte yarar var. Ortak sorunlar, ortaklaşa mücadele ederek çözüme kavuşturulur” dedi. 2020 yılının tüm dünyada sıkıntılı geçtiğini söyleyen Başkonsolos Kaya Hürriyet aracılığıyla yeni yıl mesajı vererek yeni yılın tüm vatandaşlar açısından sıkıntıların sona erdiği, huzur ve güven ortamının sağlandığı bir yıl olması temennilerinde bulunarak, herkesin yeni yılını kutladı.