Önlemleri tartışırken sayı 100’bini geçti

SALGIN nedeniyle ölenlerin sayısı ise bin 584 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 140 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, 4 bin 31 kişide daha virüs tespit edildi. Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 700 oldu. Robert Koch Enstitüsü rakamlarına göre ise yeni vaka sayısı 3 bin 677 ve toplam vaka sayısı 95 bin 391. Ölenlerin sayısı ise bir günde 92 artarak, bin 434’e ulaştı. Robert Koch Enstitüsü rakamlarına göre vaka ve ölü sayısı düşüyor. Almanya’nın Thüringen Eyaleti’ndeki 918 nüfuslu Neustadt am Rennsteig köyünde pazar gece yarısından itibaren karantina kaldırıldı. Tüm köy vaka sayısı çok yüksek olduğu için 22 Mart’tan itibaren giriş çıkışlar kapatılmış, sağlık uzmanları iki haftadır çadırlarda hizmet veriyordu. Tüm köy testten geçirildi. 47 yeni vaka sayısı ve temasları saptandı. Yeni vakalar iki hafta ev karantinasında kalacak. Testi negatif çıkanlar işe gidebilecek. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 34’e yükseldi.