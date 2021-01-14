Önlemleri daha fazla sertleştirmeyin

ALMANYA Belediyeler Birliği’nden hükümete uyarı geldi. Birlik Başkanı Gerd Landsberg mevcut karantina önlemlerinin çok sert olduğu ve bu önlemlerin daha fazla sertleştirilmesinin halkta kabul görmeyeceği uyarısında bulundu. Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine konuşan Landsberg, “Hükümet yaklaşık bir yıl sonra kısıtlamaların halkta yarattığı belirli bıkkınlık belirtilerini görmeli” dedi.

15 KM ÇOK SERT

Bir haftada yüz bin nüfus başına 200 vakanın geçtiği yerlerde 15 km dışına çıkmama kararını en ağır kısıtlama olarak niteleyen Landsberg, belirleyici olanın kişinin ne kadar uzak yol gittiği değil, vardığı yerde kurduğu sosyal temas olduğunu vurguladı. Landsberg daha fazla kısıtlama yerine hangi şartlarda, ne zaman, nerede yumuşamaya gidileceği, hangi iş yerlerinin tekrar dikkatlice açılacağı konusunda çok açık perspektifler sunulmasını istedi.