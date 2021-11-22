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Önce Saddam’a benzetti, sonra özür diledi

#Almanya#Markus Söder#Wolfgang Kubicki
Önce Saddam’a benzetti, sonra özür diledi

Almanya’da SPD ve Yeşiller’le birlikte yeni hükümeti kurmak için koalisyon görüşmeleri yürüten FDP’nin Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, parti kurultayında yaptığı konuşmada koronavirüs politikalarını eleştirenlere sert çıktı. Keskin diliyle bilinen Kubicki’nin hedefinde, Bavyera Eyaleti Başbakanı ve CSU Genel Başkanı Markus Söder ile Dünya Doktorlar Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery vardı.

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MÜNSTER’de yapılan Schleswig-Holstein teşkilatı kurultayında konuşan Kubicki, partisinin korona tutumunu eleştiren Dünya Doktorlar Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery’i “Doktorlar Birliği’nin Saddam Hüseyin’i” diye tanımladı. Konuşmasının ardından Montgomery’i arayarak seçtiği kavram nedeniyle özür dilediğini söyleyen Kubicki, “Bana konunun kapandığını söyledi” dedi. Montgomery ise Kubicki’nin kendisini aradığını doğrularken, “Yaptığı benzetmeyle beni insanlık katiline değil, onun bıyığını düşünerek benzetme yaptığını bildirdi. Özür dilemesi tarzını ortaya koydu” dedi.
Kubicki, Almanya’da artan koronavirüs vaka sayılarına da gönderme yaparken insidans ve vaka sayılarının en yüksek olduğu Bavyera eyaleti yönetimine de yüklendi. Saksonya ve özellikle Bavyera’da aşılamanın en düşük seviyede olduğunu kaydeden Kubicki, bu eyaletlerde yüzlerce insanın siyasetçilerin hatasının kurbanı olduğunu ifade etti. Markus Söder’in kendi kariyerini insanların hayatını korumanın üstünde tuttuğunu belirten Kubicki, “Bu karaktersizlik ve acınası bir durumdur” diye konuştu.

 

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#Almanya#Markus Söder#Wolfgang Kubicki

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