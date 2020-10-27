Ölümler 11 bine dayandı! Almanya kapanacak mı?

ALMANYA’da ilk vakanın tespit edildiği günden bugüne virüsün bulaştığı kişi sayısı 449 bin 275’i buldu. Son bir günde ölen 42 kişinin eklenmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bin 998 olarak açıklandı. Yapılan tedavi sonrası iyileşen 5 bin 200 hasta ile birlikte sağlığına kavuşanların sayısı 326 bin 700 olarak belirtildi. Ülkede 1303 kişi de virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor.

YARIN BELLİ OLACAK

Almanya’da alınan ek önlemlere ve sınırlamalara rağmen vaka sayısının yine de artması endişeleri artırıyor. Başbakan Angela Merkel eyalet başbakanlarıyla yapacağı salgın konulu toplantıyı iki gün öne çekti. Merkel ile 16 eyaletin başbakanı cuma günü video konferans yoluyla toplanacaklardı. Ancak ani bir kararla toplantı yarına alındı. Toplantıda korona ile mücadelede yeni kararlar alınacak.

KISMİ KAPANMAYA SICAK BAKIYOR

Yeniden kapanma kararının çıkıp çıkmayacağı da toplantıda konuşulacak. Sızan bilgilere göre Merkel ve bazı eyalet başbakanları kısmi kapanmaya sıcak bakıyor. Restoran ve barları tamamen kapatmayı düşünen Merkel, etkinliklere yönelik yasakların da sürmesinden yana. Ancak koronavirüsün ilk ortaya çıktığı dönemdeki gibi yuvalar ve okulların kapanması yönünde bir karar alınması ise beklenmiyor. Merkel, Almanya’da da Hollanda ve İspanya’nın aldığı kararların benzerini uygulama niyetinde.