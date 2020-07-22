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Avrupa
Haber Giriş: 22.07.2020 - 12:39,Son Güncelleme:

Popovich: Beyni olan işi ciddiye alır

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Popovich: Beyni olan işi ciddiye alır
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Efsane koç Popovich, “Ölmek istemiyorum. İdmanlarda bile maske takıyorum” dedi. NBA’in Orlando’daki kampında pozitif vakaya rastlanmadı.

DÜNYA basketbolunun zirvesi NBA'de takımlar, Orlando eyaletinin Florida kentinde bir ‘fanus' içinde, tamamlanacak sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Organizasyon genelinde Covid-19 testleri pozitif çıkanların sayısı 50'yi aşsa da Orlando'daki kampta yapılan testlerin negatif olduğu duyuruldu.

Popovich: Beyni olan işi ciddiye alır
‘ÖLMEK İSTEMİYORUM’
Son sonuçların açıklandığı 13 Temmuz'dan itibaren 346 oyuncunun teste girdiği, hiçbir pozitif sonuca rastlanmadığı açıklandı. San Antonio Spurs'ün 71 yaşındaki başantrenörü Gregg Popovich ise maske takma konusunda neden ısrarcı olduğunu, “Ölmek istemiyorum. Biraz beyni olan bu işi ciddiye alır. İdmanlarda bile takıyorum” şeklinde açıkladı. 4 milyona yakın vaka ve 140 bini aşkın ölümle ABD, Covid-19'un en çok hasar verdiği ülke.

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