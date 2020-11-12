Ölenlerin sayısı da yükseliyor

SADECE günlük vaka sayısı değil, salgından ölenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Son 24 saat içinde Kovid-19 salgını nedeniyle 215 kişi hayatını kaybetti. Böylece salgın kaynaklı ölenlerin sayısı 11 bin 982’ye yükseldi. Kovid-19’a yakalanıp hayatını kaybedenlerin oranının ülke çapında yüzde 1.9 olduğu belirtilirken, salgının başınadn beri 467 bin 800 kişi virüsü yenerek yeniden sağlığına kavuştu. ülkede aktif korona vaka sayısı 247 bin 771 olarak açıklandı. Almanya’da bugüne kadar 23 milyon 393 bin 311 test yapıldı.