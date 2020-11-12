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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 12.11.2020 - 09:50 | Son Güncelleme:

Ölenlerin sayısı da yükseliyor

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Ölenlerin sayısı da yükseliyor
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Almanya’da günlük koronavirüs vaka sayısı yine korkutucu rakamlara ulaştı. Robert Koch Enstitüsü’nün yaptığı açıklamaya göre son 24 saat içinde 21 bin 866 kişide virüs tespit edildi, ülke genelinde toplam vaka sayısı 727 bin 553’e yükseldi.

SADECE günlük vaka sayısı değil, salgından ölenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Son 24 saat içinde Kovid-19 salgını nedeniyle 215 kişi hayatını kaybetti. Böylece salgın kaynaklı ölenlerin sayısı 11 bin 982’ye yükseldi. Kovid-19’a yakalanıp hayatını kaybedenlerin oranının ülke çapında yüzde 1.9 olduğu belirtilirken, salgının başınadn beri 467 bin 800 kişi virüsü yenerek yeniden sağlığına kavuştu. ülkede aktif korona vaka sayısı 247 bin 771 olarak açıklandı. Almanya’da bugüne kadar 23 milyon 393 bin 311 test yapıldı.

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