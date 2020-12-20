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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 20.12.2020 - 10:45 | Son Güncelleme:

Ölenlerin büyük çoğunluğu...

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Ölenlerin büyük çoğunluğu...
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Almanya’da koronavirüs salgınını takip eden Robert Koch Enstitüsü, Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 26 bin 49 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Son 24 saatte ölenlerin sayısı ise 409. Ölenlerin büyük bölümünün 80 ve üzeri yaştaki hastalar olduğu belirtildi.

ALMANYA’da son 24 saatte 22 bin 771 kişide koronavirüs tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 494 bin 9’a çıktı. Enstitünün verilerine göre 370 bin 560 aktif hasta varken, koronavirüsü yenip yeniden sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 97 bin 400. Ülke genelinde 4 bin 901 kişi yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor. Enstitü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin 17 bin 279 kişinin 80 ve üzeri yaşlarda olduğu bilgisini de paylaştı.

Ölenlerin büyük çoğunluğu...

Koronavirüse yakalandığı şüphesiyle binlerce kişi test merkezlerine koştu. Berlin ve diğer büyük şehirlerde hızlı korona testi yaptırmak için sıraya girenler, saatlerce kuyrukta bekledi. Berlin’in Mitte ilçesindeki bir eğlence kulübünün önünde kuyruk 1 kilometreyi buldu. Test için sıraya girenlerin büyük bölümünün gençler olduğu dikkati çekti.

Ölenlerin büyük çoğunluğu...

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