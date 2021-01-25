‘Okullar kademeli olarak açılabilir’

EĞİTİM bakanlarının üyesi olduğu Kültür Bakanları Konferansı’nın Başkanı Britta Ernst, şubat ayı başında kademeli olarak da olsa yüz yüze derslere başlanabileceğini söyledi: “Ancak kesinlikli okulların tamamen açılması söz konusu değil. Bana göre salgın durumunun değişmesi halinde okullarda derslere yüz yüze başlanabilir. Öncelikle bitirme sınavları olanlar ile birinci sınıfların sınıflarda ders yapılmasına izin verilebilir. Okullardan uzun süre uzak kalınması özellikle ilkokul öğrencileri için iyi olmaz. Eyaletler de okulları açmak için birbirlerini beklemek zorunda değil.”