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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 25.01.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

‘Okullar kademeli olarak açılabilir’

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‘Okullar kademeli olarak açılabilir’
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Almanya’da kısıtlamalar nedeniyle 16 Aralık’tan bu yana okullarda dersler online yapılıyor. Bu durumun daha ne kadar süreceği ise henüz belli değil.

EĞİTİM bakanlarının üyesi olduğu Kültür Bakanları Konferansı’nın Başkanı Britta Ernst, şubat ayı başında kademeli olarak da olsa yüz yüze derslere başlanabileceğini söyledi: “Ancak kesinlikli okulların tamamen açılması söz konusu değil. Bana göre salgın durumunun değişmesi halinde okullarda derslere yüz yüze başlanabilir. Öncelikle bitirme sınavları olanlar ile birinci sınıfların sınıflarda ders yapılmasına izin verilebilir. Okullardan uzun süre uzak kalınması özellikle ilkokul öğrencileri için iyi olmaz. Eyaletler de okulları açmak için birbirlerini beklemek zorunda değil.”

 

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