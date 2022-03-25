Oktoberfest yapılacak mı

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1810 yılından bu yana gerçekleştirilen ve bu yıl 17 Eylül’de yapılması planlanan Oktoberfest için hazırlık aşamasına çok az bir zaman kala konuyu gündeme getiren Reiter, “Ukrayna’da savaş devam ederken ve her gün insanlar ölürken oturup bira içilmesini, atlıkarıncaya binerek eğlenilmesini düşünemiyorum” dedi. Münihli bira üreticileri ile festival başkanı Clemens Baumgaertner (CSU) ise iki yıldır yapılamayan şenliğin tekrardan iptal edileceği yönündeki açıklamalara karşı çıktı. Festivalin iptal edilmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in amaçlarına hizmet edeceğini belirten Baumgartner, “Kimsenin Ukrayna savaşını unuttuğu yok ancak insanlara da sevinç ve perspektif sunmanın vakti geldi” dedi.

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‘AYAKTA KALAMAYIZ’

Resmi kararın gelecek haftalarda alınacağını belirten Baumgartner, koronavirüs salgını nedeniyle zaten kısıtlamaların olacağını vurguladı. Festivalde çadır kuran bira üreticileri ile lunapark hizmeti sunan kuruluşlar da Reiter’e karşı çıkarak şenliğin üçüncü kez iptal edilmesi durumunda ayakta kalmalarının zor olacağını açıkladı. Lunapark yöneticilerinden Peter Bausch, durumun artık ölüm kalım meselesine kadar geldiğini belirterek, iptal düşüncelerinin kendilerini şoke ettiğini söyledi.