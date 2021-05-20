Oktoberfest gerginliği

KONUYLA ilgili açıklamada bulunan kent idaresi, Dubai’de düzenleneceği açıklanan etkinlik bağlamında, orijinal Münih Festivali’nin sanki oraya taşınıyormuş gibi bir algı yaratıldığına dikkat çekerek, konunun kabul edilemez olduğu vurgulandı. Oktoberfest isminin kullanılmasını önlemek amacıyla hukuki yollara başvurduklarını belirten Münih Festival Başkanı Clemens Baumgartner, Dubai’deki etkinliği düzenleyecek olanların kendi isim ve konseptlerini kullanarak tanıtımda bulunamayacaklarını dile getirdi. Dubai’deki söz konusu festival için ‘Oktoberfest Dubai’ye gidiyor’ sloganıyla tanıtım kampanyası başlatılmıştı.







