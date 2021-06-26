Offenbach’tan tüm dünyaya müzik kapısı!

ALMANYA’nın Offenbach kentinde, dünyanın çeşitli ülkeleri, kültürleri ve müzik geleneklerini müzikseverlerle buluşturan ‘Uluslararası Main Dünya Müzik Festivali’ (MainWeltmusik Festival), bu yıl sanal ortamda gerçekleştiriliyor. Geçen yıl pandemi nedeniyle iptal edilen festival 3-10-17 Temmuz 2021 tarihlerinde farklı programlarla çevrimiçi olarak yayınlanacak konserlerden oluşuyor. Aralarında tanınmış klarnet virtiözü Giora Feidmann’ın da yer aldığı, 6 ülkeden çok sayıda sanatçının katılacağı festival böylece internet erişimi olan her yere ulaşarak ‘dünya festivali’ niteliği kazanıyor. Bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilecek festivali organize eden kültür ve sanat derneği ‘Su Arts e.V’dan yapılan açıklamada biletlerin internet ortamında satışa sunulduğu duyuruldu. Polonya, İsrail, Yunanistan, İspanya, Almanya ve Türkiye’den sanatçıların katılacağı festivalin canlı müzik kayıtları Offenbach kentinin ortasındaki tarihi Büsing Sarayı’nın avlusundan izleyicilerin evlerindeki erkanlarına ulaşacak.

‘MÜZİĞE NE KADAR İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZU GÖRDÜK’

Festivalin kuruluşundan bu yana Genel Müzik Yönetmenliği’ni yürüten tanınmış besteci ve yorumcu Hasan Yükselir, tüm olumsuz koşullara rağmen neden festivali gerçekleştirmeye karar verdiklerini şöyle dile getiriyor: “Bilhassa pandemi dönemlerinde içine düştüğümüz karanlıktan bizi çıkarıp hayata bağlayan müziğe ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu gördükten sonra, her ne olursa olsun planladığımız festival programımızın yeniden hayat bulması gerektiğine kanaat getirdik. Offenbach Belediyesi yetkilileriyle bir durum değerlendirmesi yapıp dijital formatımızı oluşturmaya başladık. Offenbach’taki 18’inci yüzyıl mimari şaheseri Büsing Sarayı’dan çevrimiçi olarak yayınlanacak festivalimizle tüm müzikseverlerin evlerine konuk olmayı, onlara güzel bir şölen yaşatmayı hedefliyoruz.”

‘EN GÜZEL ORTAK DİL MÜZİKTİR’

Kendisi de her festivalde olduğu gibi bir müzik grubu eşliğinde sahneye çıkarak Anadolu türkülerini ve kendi bestelerini yorumlayacak olan Yükselir, “Dünyanın en güzel ortak dili müziktir. Konuşma dilinin aksine, müzik dünyası anlayış için engel tanımaz. Sınırları ortadan kaldırır. Sanat ve hayat kazanacaktır” diyerek müzisyenleri festivale davet ediyor.

İLK KEZ 2014'TE OLACAK

Hessen eyaleti adına Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Enerji, Ulaştırma Bakanı Tarık El-Vezir ve Offenbach şehri adına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Felix Schwenke’nin himayesindeki festival, ‘KulturFonds Frankfurt RheinMain’ ile Offenbach Büyükşehir Belediyesi’nin ve çeşitli özel sektör kurumlarının desteğiyle gerçekleştiriliyor. Adını Main nehrinden alan festival, ‘Su Arts Derneği’ tarafından ilk kez 2014 yılında gerçekleştirmişti. Hasan Yükselir ve bir grup arkadaşı tarafından 1996 yılında kurulan dernek, başta müzik olmak üzere çeşitli alanlardaki sanatsal çalışmalar ve etkinliklerle, Avrupa’da çeşitli kültürler arasında canlı bir ilişki ve alışverişi hedefliyor.

GÜNLÜK VEYA ÜÇ GÜNLÜK KOMBİNE BİLET

3-10 -17 Temmuz Cumartesi günleri saat 20.00’den (Almanya) itibaren başlayacak üç çevrimiçi etkinlik olarak gerçekleştirilecek festivalin biletleri ‘Culture Total’ sitesi üzerinden satılıyor. Günlük veya üç günlük kombine biletler aşağıdaki bağlantıdan satın alınabilir:

www.eventim.de/eventseries/culturetotal-mainweltmusik-festival-livestream-2926901







7’NCİ MAIN DÜNYA MÜZİK FESTİVALİ’NE KATILAN SANATÇILAR

Giora Feidman & Jerusalem Duo (İsrail)

Giora Feidman sadece bir klarnet virtüözü değil, aynı zamanda müzikle dünyaya barış mesajı veren bir elçi. ‘Klarnetin Sihirbazı’ ve ‘Klezmen Kralı’ olarak bilinen, klarneti ile güldüren, ağlatan, çığlık attıran, burunlarımızın direğini sızlatan usta sanatçı, ‘Jerusalem Duo’yla (Kudüs İkilisi / Hila Ofek – arp ve Andre Tsirlin - saksafon) birlikte sahneye çıkacak.



Hasan Yükselir (Türkiye)

Klasik yaylı çalgılardan oluşan grup ile Türk Halk Müziği’nin seçkin örneklerini ve kendi eserlerini yorumlayacak olan Hasan Yükselir, DeutschlandFunk’ta şöyle tanıtılmıştı: “Aşık ve Anadolu halk şarkılarının ruhunu, yeni bir özdeşlikte bulduğu kendi müzik stiliyle oluşturduğu bir biçimde, bazen şiirsel romantik, bazen epik ve destansı yorumlayan bir müzisyen.”



Rebetiko Trio (Yunanistan)

Rembetiko, İzmir’de, Rum Mahallesi’nde filizlenen bir kültürün ürünü. 19. yüzyılın başlarında İzmirli Rumlar yaptıkları müziğe Rebetiko (Yunanca Rembetiko), bu müziği yapanlara Rebet adını verdiler. Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan mübadelenin getirdiği yıkımlar nedeniyle hüzün, aşk, ayrılık, hapishane, yoksulluk, hastalık, ölüm, anne ve göç dair hisler rembetiko müziğinin temel konularıdır. Rembetiko Ege’nin iki yakasının ortak hikâyesini, ortak kültürel mirasını yaşatan grup, Vasilis Skoutas (buzuki), Dimitris Mitarakis (gitar) ve Giannis Zarias (keman, bağlama) tarafından Atina’da kuruldu.

Duo Walther & Treyz (Almanya)

Gudrun Walther (keman, vokal, diyet akordeon) ve Jürgen Treyz (gitar, vokal) Almanya’nın en başarılı folk müzisyenlerindendir. Almanya’dan 250 yıllık ve unutulmuş dans müziği ve şarkıları, zamanın nabzını tutan modern halk müziği tarzında düzenleyip, yorumlayan Duo Walther & Treyz, aşk, doğum ve ölüm gibi temaları işleyen eski Alman Halk şarkılarını, Solist Walther, sevgiyle, dokunaklı, berrak ve bir sesle söylüyor.



Dikanda (Polonya)

Dikanda, 1997 yılında şarkıcı ve akordeoncu Anna Witczak-Czerniawska tarafından Dikanda adıyla kurulmuş bir halk müziği grubudur. Polonya’daki azınlık halkların müziklerinden etkilenerek sıra dışı, güzel ve dinlenilesi bir tarz yaratmışlardır. Orta Avrupalı Çingeneler ve onların müziklerini, Polonya ruhunun acılı hüznünü, neşeli şarkılarını, polkalarını, mazurkalarını seslendirecekler…



Streichquartett des Capitol Sinfonieorchesters (Almanya)

Offenbach Capitol Senfoni Orkestrası yaylı çalgılar dörtlüsü, Peter Gabriel, José Carreras, Gregory Porter ve daha bir çok tanınmış sanatçılara eşlik eden deneyimli bir grup. Yaylı çalgılar dörtlüsü kadrosunda ayrıca Hamburglu rapçi Hayiti’den Dresden ambiyans bestecisi Sven Helbig’e kadar sanatçılar yer alıyor. Bu yıl festivalde Giora Feidman ve Hasan Yükselir ile birlikte eserler sunacaklardır.



Flamenco Vida Suenos (İspanya)

Aşkın, acının, isyanın, tutkunun zarafetin dansı ve müziğidir Flamenco. İspanya’nın Endülüs bölgesine özgü asil, kırılgan, hüzünlü müziğiyle kıvrak bir dans türü. Flamenko 2010 yılında Unesco Kültür Mirası listesine girmişti. Flamenco Vida Suenos grubu bu müzik ve dans kültürünün en iyi yorumcu ve dansçıları arasında yer alıyor.



Vural Güler (Türkiye)

Uzun yıllardır Frankfurt’ta yaşayan müzisyen Vural Güler, bağlamasıyla yapacağı dinletide Türk Folk Müziğinin hazineleri olan türkülerin geniş yelpazesinden eserler sunacak.



Dijle (Türkiye)

Kanada yaşayan opera ve halk şarkıcısıdır Dijle, doğusundan batısına çeşitlilik sergileyen, geniş kültürel zenginliğe sahip Anadolu müziklerini piyano ile çalıp, söyleyecek...





Festival programı

Festival 1. Günü:

03.07.2021 Saat: 20:00 (Türkiye Saati ile 21:00)

Sanatçılar: Duo Walther & Treyz (Almanya)

Flamenco Vida y Sueños (İspanya)

Vural Güler (Türkiye)



Festival 2. Günü:

10.07.2021 Saat: 20:00 (Türkiye Saati ile 21:00)

Sanatçılar: Hasan Yükselir (Türkiye)

Giora Feidman (ISR) & Duo Jerusalem (İsrail)

Streichquartett des Capitol Sinfonieorchesters (Almanya)



Festival 3. Günü:

17.07.2021 Saat: 20:00 (Türkiye Saati ile 21:00)

Sanatçılar: Dikanda (Polonya)

Rebetiko Trio (Yunanistan)

Dijle (Türkiye)