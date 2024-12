Obama’dan Merkel’e: ‘Kibar, dostça ve biraz çekingen’

Haberin Devamı

Barack Obama, Washington’da düzenlenen etkinlikte Angela Merkel’in anı kitabı ‘Freiheit. Hatıralar 1954 - 2021’ üzerine konuştu. Obama, Merkel’i “Kibar, dostça, ama biraz çekingen” olarak tanımlarken, Merkel’e dönerek, “Senin çok dışa dönük bir insan olmadığını söyleyebilirim” diye esprili bir şekilde ekledi. İkili, geçmişteki yanlış anlamaları giderirken sahnede neşeli anlar yaşadı. Merkel ve Obama, yıllar içinde bazen çalkantılı bir ilişki yaşamış olsalar da, Washington’daki etkinlikte birlikteliklerini vurguladılar.

‘GERÇEKTEN KIZGIN DEĞİLDİM’

Obama, Merkel’in İngilizcesinin mükemmel olduğunu söyleyerek övgüde bulundu. Merkel ise zaman zaman, Berlin’deki Brandenburger Tor’da konuşmasına izin vermediği için Obama’nın kendisine kızgın olup olmadığını düşündüğünü paylaştı. Obama, “Gerçekten kızgın değildim” diyerek bu yanlış anlamayı ortadan kaldırdı. Barack Obama 2008’de kampanya yürütürken Berlin’deki Brandenburg Kapısı’nda konuşma yapmak istemiş ancak buna izin verilmemişti. Obama, tarihi kapının yakındaki Zafer Anıtı’nda konuşma yapabildi. Bu konuda görüşünü paylaşan Obama, “Sanırım Angela haklı olarak bir adayın ya da diğerinin kayırılmadığından emin olmak istedi. Bu yüzden bazı yerler yasaklandı” dedi.

KADIN LİDER OLMANIN ZORLUKLARI

Merkel, buradaki konuşmasında politikadaki ilk yıllarında kadın lider olmanın getirdiği zorluklardan bahsetti. Kadınların lider pozisyonlarında görülmeye alışılmadığını ifade eden Merkel, “ABD’de bu durum hâlâ böyle” diyerek Kamala Harris’in son seçimlerdeki yenilgisine atıfta bulundu.

BİLİM İNSANINDAN LİDERLİĞE

Obama, Merkel’in bilimsel yaklaşımını öne çıkararak, “O, daha çok bilim insanı gibi; onun için her şey analiz ve gerçekler üzerine kurulu” değerlendirmesinde bulundu. Merkel ise uluslararası sahnede genellikle renkli Blazerlar’ıyla dikkat çektiğini ve bu sayede gri takım elbiseler arasında fark edildiğini belirtti. Etkinlik sırasında bir seyircinin bağırarak konuşmaları bölmesi üzerine Obama, “İnsanlar buraya Angela Merkel’i dinlemeye geldi, sizi değil” diyerek demokratik saygının önemine dikkat çekti. Merkel ve Obama, sahnede samimi bir şekilde anılarını paylaşarak hem güldürdüler hem de düşündürdüler.

DİNLEME OLAYI GÜNDEME GELMEDİ

İkili yüzlerce seyircinin katıldığı kitap tanıtımında samimi düşüncelerini paylaştı. Obama, mali krizle başa çıkmak gibi daha ciddi konular söz konusu olduğunda bile, her zaman meslektaşça davrandıklarını söyledi. Obama, hiçbir zaman seslerini yükseltmediklerini ama bazen kaşlarını çattıklarını belirterek gülüşmelere sebep oldu. Merkel de her zaman her şeyin güllük gülistanlık olmadığını söyledi. Ancak ikili Washington’da bir araya geldikleri etkinlikte 2013 yılındaki bir olaya hiç değinmedi. O dönemde ABD istihbarat teşkilatı NSA’nın Merkel’in cep telefonunu yıllardır dinlediği ortaya çıkmıştı. Merkel o zaman öfkeyle “Dostlarımızı gözetlemek kabul edilemez” demişti. Bu konu etkinlikte gündeme gelmedi.

İKİSİ DE BİR İLKTİ

Merkel ve Obama farklı dünyalardan geliyorlar. Eski ABD Başkanı gençliğini Hawaii ve Endonezya’da geçirdi, Harvard’da okudu, Chicago metropolünde sosyal hizmet görevlisi ve sivil haklar avukatıydı. Merkel ise Hamburg’da doğdu, Doğu Almanya’da büyüdü, bilim insanı oldu ve ardından siyasete atıldı. Ama önemli bir ortak noktaları var. İkisi de ilkti. Merkel 2005 yılında seçildiğinde Almanya’nın ilk kadın şansölyesiydi. Obama ise 2008’de seçildikten sonra ABD’nin ilk siyahi başkanı oldu.