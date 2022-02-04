O polisler için bayraklar yarıya indi!

Rheinland-Pfalz eyalet Meclisi üyeleri ve bütün eyaletlerde saat 10.00’da polisler bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Polislerin hayatını kaybettiği Rheinland-Pfalz eyaletinde tüm resmi kurumlarda bayraklar yarıya indirildi. Rheinland-Pfalz Eyaleti Emniyet Teşkilatı’nda düzenlenen anma törenine Başbakanı Malu Dreyer ile eyalet İçişleri Bakanı Roger Lewentz’in de katıldı.
‘BİZİM SORUMLULUĞUMUZDUR’
Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, anma töreni öncesi yaptığı açıklamada, eyalet hükümetinin polis güçlerini aşağılayan, tehdit eden ve şiddet uygulayanlara karşı hukukun üstünlüğünün tüm imkânlarını kullanmaya devam edeceğini söyledi. Dreyer, “Bu bizim yükümlülüğümüz ve sorumluluğumuzdur” dedi. Dreyer, korkunç eylemin ardından sosyal ağlarda polise yöneltilen nefret tweetlerini insanlık dışı olarak nitelendirdi. Bu eyalette anma törenleri perşembe gün akşam saatlerinde başladı. Kilisede düzenlenen törende hayatanı kaybeden polisler için dua edilirken, binlerce kişi de mum yakarak, polislere yönelik şiddeti protesto etti.