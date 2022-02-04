O polisler için bayraklar yarıya indi!

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Rheinland-Pfalz eyalet Meclisi üyeleri ve bütün eyaletlerde saat 10.00’da polisler bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Polislerin hayatını kaybettiği Rheinland-Pfalz eyaletinde tüm resmi kurumlarda bayraklar yarıya indirildi. Rheinland-Pfalz Eyaleti Emniyet Teşkilatı’nda düzenlenen anma törenine Başbakanı Malu Dreyer ile eyalet İçişleri Bakanı Roger Lewentz’in de katıldı.

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Dreyer, burada yaptığı konuşmada, “Kelimelerin sizi pek rahatlatamayacağının farkındayım. Polis teşkilatında olmaktan gurur duyan iki genç, eğlenceyi seven insanı kaybetmenin yasını tutuyoruz” dedi. Malu Dreyer, internette polis cinayetini öven ve buna sevinenlerin cezasız kalmayacağını belirtirken, “İnternette iğrenç şeyler yaşıyoruz. Eyalet Kriminal Dairesi’nin hızlı hareket etmesi ve kendi görev gücünü oluşturması daha da önem kazandı. Sadece bu şeylerin silinmesini sağlamakla kalmayacak, onları takip edip cezalandıracağız!” diye konuştu.

‘BİZİM SORUMLULUĞUMUZDUR’

Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, anma töreni öncesi yaptığı açıklamada, eyalet hükümetinin polis güçlerini aşağılayan, tehdit eden ve şiddet uygulayanlara karşı hukukun üstünlüğünün tüm imkânlarını kullanmaya devam edeceğini söyledi. Dreyer, “Bu bizim yükümlülüğümüz ve sorumluluğumuzdur” dedi. Dreyer, korkunç eylemin ardından sosyal ağlarda polise yöneltilen nefret tweetlerini insanlık dışı olarak nitelendirdi. Bu eyalette anma törenleri perşembe gün akşam saatlerinde başladı. Kilisede düzenlenen törende hayatanı kaybeden polisler için dua edilirken, binlerce kişi de mum yakarak, polislere yönelik şiddeti protesto etti.