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Avrupa
İHA
Haber Giriş: 01.05.2020 - 11:41,Son Güncelleme:

O işçiler 13 Mayıs’a kadar evlerine gidemeyecek

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O işçiler 13 Mayıs’a kadar evlerine gidemeyecek
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Polonya, yeni koronavirüsle mücadele kapsamında AB üyesi komşu ülkelere olan sınırlarında yaptığı kontrolleri 13 Mayıs’a kadar uzattı.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sınırlarını kapatan Polonya, Avrupa Birliği (AB) üyesi komşu ülkelerle olan sınırlarında uyguladığı kontrolleri 13 Mayıs’a kadar uzattı.

O işçiler 13 Mayıs’a kadar evlerine gidemeyecek

Polonya İçişleri ve Yönetim Bakanı Mariusz Kaminski yayınladığı genelge ile 3 Mayıs’ta sona erecek olan ülke sınırlarındaki kontrollü geçiş uygulamasının 13 Mayıs’a kadar uzatıldığını bildirdi. Karar kapsamında Polonya’nın AB üyesi komşu ülkeler Almanya, Çekya, Slovakya ve Litvanya ile olan sınırlarındaki toplam 42 geçiş noktasından yapılacak geçişler sınır koruma ve polis ekiplerinin kontrolüne tabi olmaya devam edecek.

O işçiler 13 Mayıs’a kadar evlerine gidemeyecek

AB üyesi olmaları nedeniyle seyahatlerde herhangi bir kontrol ya da sınırlamanın olmadığı söz konusu ülkeler arasındaki sınırlarda Polonyalı görevliler, 15 Mart’tan itibaren korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında kontrollere başlamıştı. Yapılan kontrollerde ülkeye yabancı vatandaşların girişine izin verilmezken Polonya vatandaşları ile ülkede oturumu bulunan yabancılar ise 14 günlük zorunlu karantinaya uygulamasına tabi tutuluyor. Karantina uygulaması nedeniyle Almanya sınırına yakın kentlerde ikamet edip her gün Almanya’ya işe gidip gelen Polonyalılar, sınırın diğer yanındaki işlerine gidemedikleri ve evlerine dönemedikleri gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde protesto gösterileri düzenlemişti. Protestocular kendileri için uygun bir çözümün bulunmasını talep ederken Başbakan Mateusz Morawiecki ise sınır geçişlerindeki karantina uygulamasını kaldırmak için henüz erken olduğunu belirtti. Öte yandan İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski’nin son genelgesiyle Polonya, sınırlarındaki kontrollerin süresini 3. kez uzatmış oldu.

O işçiler 13 Mayıs’a kadar evlerine gidemeyecek

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