O cinayette Alman kadın da tututlandı

Haberin Devamı

KORKUNÇ olay, Manavgat ilçesi Side Mahallesi 602 Sokak üzerinde bulunan bir apartta 29 Ocak Cumartesi günü meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, apartta 2.5 yıldır kiracı olarak kalan Elvan K. ve eşi olarak tanıttığı Almanya uyruklu Nadya A.G.’yı apart yakınında bulunan parkta çukur kazarken gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmiş, ihbarın ardından bölgeye giden jandarma ekipleri, iki şahsı yakalamıştı. İki şahsın kaldığı odada yapılan incelemede, bıçak darbeleri ile öldürülmüş Kedir Demir’in (39) cesedi bulunmuştu.